Will Smith, surpriza serii la festivalul de la Coachella. Ce a cântat actorul

Will Smith a purtat costum negru și ochelari de soare, ținuta care l-a făcut celebru odată cu pelicula din 1997.

Actorul în vârstă de 55 de ani a fost invitatul lui J Balvin, alături de care a cântat piesa.

Artistul columbian s-a distrat de minune în timpul evenimentului, atât de tare încât în cele din urmă a fost luat pe sus de lângă Will Smith.

Will Smith Performs “Men In Black” At Coachella ???????? pic.twitter.com/8EXkJEEUl5