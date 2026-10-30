Emoțiile, interpretările spectaculoase și poveștile de viață impresionante vor transforma ultima ediție a audițiilor pe nevăzute într-o seară plină de surprize: „Timp de 9 ediții au avut libertatea să se întoarcă de câte ori au poftit. Încă au această putere, dar la finalul serii îi așteaptă cea mai înfricoșătoare vrajă: deciziile. Pentru că în etapa confruntărilor fiecare echipă trebuie să numere 14 voci”, va spune Pavel Bartoș.

Echipele sunt aproape complete

Echipele sunt aproape complete, dar vocile din ultima etapă a audițiilor pe nevăzute îi vor surprinde pe antrenori. Seara va începe cu interpretarea unei fete de 16 ani, care va reuși să uimească cu vocea ei: „Ești cea mai spectaculoasă voce. În zona aia de acute n-a mai cântat nimeni așa la Vocea României”, va spune Theo. „Ești fenomenală. Dacă nu s-au spart câteva becuri pe aici, nu știu dacă mai există alt concurent să aibă performanța asta, ești unică”, va adăuga Irina Rimes, în timp ce Smiley va face o comparație neașteptată: „Eu cred că n-am auzit niciodată pe cineva cântând asemenea note, cu atâta putere! LIVE! Niciodată! Nici măcar pe Mariah Carey n-am auzit-o așa”.

Un alt moment care îi va surprinde pe antrenori

Un alt moment care îi va surprinde pe antrenori va fi cel al unei concurente care va reuși să întoarcă toate cele patru scaune. Dincolo de interpretarea spectaculoasă, aceasta va dezvălui că, deși muzica a fost mereu o chemare pentru ea, nu a avut suficient curaj să o urmeze, ajungând să aibă trei locuri de muncă. Povestea sa îl va determina pe Smiley să o încurajeze să-și asculte instinctul și să-și acorde șansa de a transforma pasiunea în profesie: „Practic, tu ți-ai luat 3 joburi ca să fugi de chemarea ta”.

Cine îi va convinge pe antrenori în ultima seară a audițiilor pe nevăzute și ce voci vor reuși să-și găsească locul în echipele antrenorilor aflăm în această seară de la 20:30, la PRO TV. Emisiunea este disponibilă în avans și pe VOYO.