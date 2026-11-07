Kestar Bool, campionul en-titre, este un băiat de bani gata care vrea să-l dea la o parte pe Darius Pax, fondatorul ligii, și să preia comanda. Tu ești Shade, un fost pilot readus la manșă de Pax, care îți dă un mecanic și un vehicul zburător nu prea strălucit.

Misiunea e simplă: să fii cel mai bun și să-l detronezi pe Kestar Bool.

În modul campanie începi de jos, în calificări, și urci cursă după cursă spre Liga Galactică. Însă dacă pierzi prea multe curse sau îți distrugi nava de prea multe ori, o iei de la capăt. Partea bună e că păstrezi banii și îmbunătățirile făcute.

Greșelile costă, iar adversarii nu concurează cu tine, te vânează. Un moment de neatenție și ești lovit din lateral de o navă care trece cu 1.000 de kilometri pe oră. Și traseele sunt dificile: lavă, gheață, deșert.

Jocul strălucește când vine vorba de coliziuni. Impacturile sunt spectaculoase și, cum spuneam, fiecare încăierare cu un oponent are miză.

Pe lângă campanie, există și modul arcade, unde poți participa la curse individuale, poți încerca să bați recorduri de timp sau să treci prin diferite provocări.

Jocul are și un mod multiplayer, unde poți concura împotriva altor 11 jucători. Star Wars Galactic Racer este disponibil pe PC, PS5 și Xbox Series X/S. Costă 60 de dolari.