Un muzician de rap, considerat un pionier al genului muzical ”grime”, Dot Rotten, a murit la vârsta de 37 de ani.

Grime este un gen de muzică electronică dance (EDM) care a apărut la Londra la începutul anilor 2000. S-a dezvoltat din stilul dance britanic anterior, ”UK garage”, și are influențe din jungle, dancehall și hip-hop.

Moartea artistului a fost confirmată pentru BBC de către familia sa, care nu a dat detalii despre circumstanțele decesului, deși informațiile online sugerează că el ar fi murit în Gambia.

Născut sub numele de Joseph Ellis în Stockwell, Londra, el a dezvoltat un sunet distinctiv care combina ritmuri dure cu refrene emoționante. Dot Rotten a colaborat cu artiști precum Chip și D Double E, Cher Lloyd și Ed Sheeran.

În 2012, a ajuns în Top 20 cu single-ul ”Overload”. Rapper-ul a declarat că versurile piesei au fost inspirate de experiențele sale cu „o depresie majoră”.

„Întreaga piesă a fost compusă în stil liber, nu am scris niciun cuvânt pentru ea. Nu este piesa pe care am vrut să o lansez, dar a avut un mare succes și apreciez toate reacțiile pe care le-am primit”, a declarat el pentru Distract TV, adăugând că a avut rezerve în privința lansării unei piese atât de personale.

În ultimii ani, a renunțat la lumina reflectoarelor în favoarea studioului de înregistrări, producând piese pentru artiști precum Headie One, D-Block Europe și Nines - sub numele de Zeph Ellis.

Una dintre cele mai cunoscute piese instrumentale ale sale, ”XCXD BXMB”, a fost ”samplată” în întregime atât de AJ Tracey în Naila, cât și de Kano în Garageskankfreestyle.