Trendurile virale din 2018. Tabloul lui Bansky și ratonul care a cățărat un zgârie-nori

Înregistrări audio misterioase, opere de artă care se autodistrug şi ratoni alpinişti. Sunt câteva dintre subiectele care au făcut valuri pe internet, în 2018.

Ascultătorii n-au reuşit nicicum să se pună de acord ce aud: Laurel ori Yanny! Confuzia a alimentat viralitatea acestei înregistrări bizare, catalogată de unii versiunea pe 2018 a rochiei de o culoare misterioasă din 2015.

Se spune că o imagine valorează cât o mie de cuvinte. Ori mii de postari, după caz. În februarie, colecţia de portrete prezidenţiale s-a îmbogăţit cu tablourile soţilor Obama.

Imaginea fostei prime doamne a stârnit reacţii vii, unele memorabile. Dar portretul lui Barack Obama a fost cel care a provocat o explozie de reacţii. Mulţi s-au întrebat care e rostul fundalului vegetal, pe care ştrengarii l-au considerat plantaţie de marijuana.

Pictorul s-a văzut silit să explice că a strecurat în tufiş flori din Chicago, Hawaii şi Kenya, locuri importante în biografia fostului preşedinte.

Potrivit unei alte zicale faimoase, gunoiul unuia este comoara altuia. La începutul lunii octombrie, o operă de artă a fost efectiv sfâşiată de propriul creator în văzul lumii. La o licitaţie organizată de Londra, tabloul "Fata cu balon" a misteriorului Banksy a fost adjudecat cu 1,4 milioane de dolari.

Însă, înainte să intre în posesia noului proprietar, creaţia a fost făcută franjuri de un tocător de hârtie instalat chiar de artist în rama.

Momentul de milioane, premeditat de Banksy cu mult timp înainte, va rămâne, fără îndoială, în istoria artei.

S-o spunem de-a dreptul: o rață mandarin este formidabila şi pare s-o ştie şi ea, după felul în care pozează celor care vin s-o admire în Central Park, din octombrie încoace. Apariţia ei pe lacul din Central Park este învăluită în mister.

Acest soi de raţă trăieşte numai în Asia şi nu ar avea ce să caute în inima New Yorkului. Ornitologii au verificat toate grădinile zoologice din oraş. Niciuna nu a dat dispărută o raţă mandarin. De aici - ipoteza că pasărea a fost ţinută drept animal de companie.

O impresie la fel de vie a lăsat şi un raton cutezător, care s-a cățărat până în vârful unui zgârie nori din Saint-Paul, Minnesota.

Ratonul şi-a făcut siesta pe un pervaz de la etajul al 23-lea. Aventura la înălţime a ratonului s-a sfârşit când, odată ajuns pe acoperişul clădirii, a picat în mâinile celor de la protecţia animalelor.