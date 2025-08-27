Soția lui Bruce Willis, dezvăluiri despre starea de sănătătate a celebrului actor: „Creierul lui cedează”

27-08-2025 | 13:49
Bruce Willis
Getty

Soția lui Bruce Willis a făcut publice noi detalii despre starea de sănătate a actorului.

autor
Stirileprotv

Soția lui Bruce Willis: Bruce este încă foarte mobil, are o stare generală de sănătate foarte bună. În schimb, creierul lui cedează.
Reporter: Și vorbitul?
Soția lui Bruce Willis: Da, și limbajul se deteriorează, dar am învățat să ne adaptăm și avem o modalitate de a comunica cu el, care e doar diferită. Uneori vezi acea sclipire în ochii lui sau acea scânteie și pur și simplu simt că ma transpun în trecut. Și e atât de greu să vezi asta pentru că într-o clipă el este aici, apoi totul dispare.

Actorul american a fost diagnosticat în urmă cu trei ani cu afazie – o tulburare neurologică ce afectează capacitatea de a vorbi și a înțelege ce i se spune. Bruce și Emma s-au căsătorit în 2009 și au două fiice. Artistul a fost căsătorit în trecut cu Demi Moore și au împreună trei fiice.

Sursa: Pro TV

Etichete: actor, bruce willis,

Dată publicare: 27-08-2025 13:49

Bruce Willis a devenit mut, nu mai poate citi şi are dificultăţi de deplasare. Suferă de demenţă din 2023
Stiri externe
Bruce Willis a devenit mut, nu mai poate citi şi are dificultăţi de deplasare. Suferă de demenţă din 2023

Starea actorului Bruce Willis se agravează tot mai mult. Conform presei internaționale, acesta „nu poate citi, vorbi sau merge din cauza deteriorării recente a stării sale”.  

Bruce Willis împlinește 70 de ani. Imagini de colecție din cariera celebrului actor diagnosticat cu demență. GALERIE FOTO
Stiri Mondene
Bruce Willis împlinește 70 de ani. Imagini de colecție din cariera celebrului actor diagnosticat cu demență. GALERIE FOTO

Actorul Bruce Willis s-a născut la 19 martie 1955, în Idar-Oberstein, Germania. Mama de origine germană, Marlene Kassel, iar tatăl american, David Andrew Willis, locuiau la o bază militară din Statele Unite.  

Demi Moore, dezvăluiri emoționante despre fostul ei soț, Bruce Willis, și lupta cu demența. „Vom fi întotdeauna o familie”
Stiri Mondene
Demi Moore, dezvăluiri emoționante despre fostul ei soț, Bruce Willis, și lupta cu demența. „Vom fi întotdeauna o familie”

Demi Moore a vorbit despre fostul ei soț, Bruce Willis, și despre lupta acestuia cu demența frontotemporală.

