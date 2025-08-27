Soția lui Bruce Willis, dezvăluiri despre starea de sănătătate a celebrului actor: „Creierul lui cedează”

Soția lui Bruce Willis: Bruce este încă foarte mobil, are o stare generală de sănătate foarte bună. În schimb, creierul lui cedează.

Reporter: Și vorbitul?

Soția lui Bruce Willis: Da, și limbajul se deteriorează, dar am învățat să ne adaptăm și avem o modalitate de a comunica cu el, care e doar diferită. Uneori vezi acea sclipire în ochii lui sau acea scânteie și pur și simplu simt că ma transpun în trecut. Și e atât de greu să vezi asta pentru că într-o clipă el este aici, apoi totul dispare.

Actorul american a fost diagnosticat în urmă cu trei ani cu afazie – o tulburare neurologică ce afectează capacitatea de a vorbi și a înțelege ce i se spune. Bruce și Emma s-au căsătorit în 2009 și au două fiice. Artistul a fost căsătorit în trecut cu Demi Moore și au împreună trei fiice.

