Prezentatorii Lili Sandu, Shurubel și Bogdan Ciudoiu sunt mai pregătiți ca oricând să aducă buna dispoziție în casele românilor în fiecare zi de luni până vineri, de la ora 10:30, la PRO TV. Noi invitați speciali, noi povești savuroase de descoperit, și mai multă voie bună, informații utile și rețete delicioase – în noul sezon Vorbește Lumea!

Revenită cu forțe noi din vacanță, Lili Sandu spune: „De fiecare dată când începe un nou sezon de Vorbește Lumea am sentimentul că ne întoarcem acasă. Și poate că anul acesta sentimentul este și mai puternic, pentru că venim după un an important pentru noi și după o vară în care ne-am încărcat bateriile și sincer ni s a făcut dor de întâlnirea cu cei de acasă. Îmi place foarte mult că, deși emisiunea are deja o istorie de 11 ani, reușim să păstrăm senzația de nou. Avem aceeași energie, aceeași chimie și aceeași bucurie de a fi împreună. Iar faptul că intrăm în fiecare dimineață în casele oamenilor este pentru mine un lucru pe care nu îl iau niciodată de-a gata. Alături de Bogdan și Shurubel știu că urmează multe dimineți în care vom râde, vom vorbi despre lucruri care ne interesează cu adevărat, vom avea invitați speciali și, sper eu, vom reuși să le facem celor de acasă începutul zilei puțin mai frumos. Așa că abia aștept să ne revedem! Noi venim cu energie, cu chef de povești și cu multe surprize, iar voi veniți cu cafeaua. Ne vedem dimineața, la Vorbește Lumea»!”.

Pe de altă parte, Bogdan Ciudoiu recunoaște: „N-o să mint, mai mergea o săptămână de vacanță! A fost bine, s-a dormit, s-a călătorit prin lume și acum pregătim un nou sezon, dar pentru noi asta nu înseamnă doar revenirea în platou. Înseamnă o nouă șansă să facem lucrurile mai bine, e o nouă provocare și încă o ocazie să demonstrăm că energia unei emisiuni vine, înainte de toate, din oamenii care o fac. Echipă, specialiști, cântăreți, super invitați, toți suntem gata! Ne vedem la televizor din 24 August!”.

Iar în ceea ce-l privește pe Shurubel: „Eu m-am întors cu super chef de muncă și chiar mi-e un pic dor și de colegii mei, dacă vă vine să credeți! În special, am auzit că în noul sezon o să avem niște rețete cum n-am mai văzut, deci abia aștept SĂ MĂNÂNC! Știți că ne place să mâncăm la emisiune, deci promitem că n-o să vă dezamăgim din punctul ăsta de vedere!”.

Așadar, noul sezon vine cu și mai multă energie, râsete din plin, povești care te prind și toate ingredientele pentru ca diminețile să înceapă cu chef de viață, la Vorbește Lumea, în fiecare zi, de luni până vineri, de la ora 10:30, la PRO TV și pe VOYO.