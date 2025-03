S-a anunțat Holzstock Indie Festival 2025, singurul festival de muzică din România în grădina unei biserici fortificate

A 11-a ediție a festivalului pentru comunitate Holzstock Indie Festival are loc între 22 - 24 august 2025.

Holzstock Indie Festival, probabil singurul festival de muzică din România desfășurat în grădina unei biserici fortificate, ajunge în 2025 la a 11-a ediție.

Între 22 și 24 august, biserica din Hosman va deveni din nou gazda unor evenimente foarte speciale, care promovează inclusiv conservarea și valorificarea patrimoniului din împrejurimile Sibiului.

Organizatorii Holzstock Indie Festival au anunțat punerea în vânzare a unui număr de 200 de abonamente la prețul special de 150 de lei, disponibile prin platforma iabilet.ro până în data de 30 martie. După această dată, biletele vor avea prețul de 300 de lei.

”Organizat încă de la prima ediție în colaborare cu mai multe organizații de tineret, Holzstock Indie Festival continuă să fie un eveniment care pune tinerii în prim plan, organizând ateliere creative și educative, punând accentul pe voluntariat și pe dezvoltarea încrederii în importanța și puterea spiritului civic și a rădăcinilor culturale, într-un mediu orientat înspre activități diverse, în familie.” - anunță organizatorii evenimentului într-un comunicat de presă.

Muzica este o componentă foarte importantă a acestui demers cultural, alături de gastronomie și de meșteșuguri artizanale, toate reunite la umbra unei clădiri istorice impunătoare, lângă Munții Făgăraș.

”Dar motivul fundamental al existenței festivalului este dorință de a revitaliza, restaura și energiza complexul bisericii fortificate din Hosman, promovând astfel moștenirea culturală săsească din Transilvania, atât pe plan material cât și în aspectele sale imateriale.”, se mai arată în comunicat.

Dintre artiștii autohtoni și internaționali care au trecut pe la Holzstock Indie Festival în anii trecuți sunt de menționat Gaye Su Akyol, Lucy Kruger and The Lost Boys, Orkid, Balkan Taksim, Cardinal, D.E.N.I.S., The Nuggers, Baby Elvis, Plant, Bad Decision și mulți alti experimentatori și exploratori ai genurilor muzicale alternative.

Unele dintre atelierele creative organizate în anii trecuți includ pirogravura, ceramica, pictura și desenul (ediția din 2024 l-a avut mentor pe artistul Pisica Pătrată), iar activitățile propuse au fost foarte variate - de la drumeții și tururi ghidate, la tir cu arcul și plimbări cu Mocănița).

An după an, festivalul își conservă și își diversifică inteligent oferta culturală și artistică, așa încât susținătorii proiectului știu deja că se pot aștepta deopotrivă la consecvență și la surprize plăcute.

Campingul este gratuit, accesul pentru copiii sub 14 ani este liber, prietenii blănoși prietenoși sunt și ei bineveniți!

Festivalul oferă, ca întotdeauna, o sumedenie de activități educative și recreative, dar și o atmosferă relaxată, intimă, fără aglomerări exagerate (exista o limită maximă de 1000 de participanți, tocmai pentru a asigura perpetuarea acestei atmosfere degajate) și cu suficient spațiu pentru găsirea liniștii interioare, în fața unor priveliști naturale de neuitat.

Cele mai noi știri despre Holzstock Indie Festival - de la program și line-up până la informații logistice - vor fi publicate pe Facebook, pe Instagram și pe site-ul oficial al festivalului.

Holzstock Indie Festival este organizat de către Centrul European pentru Întalnirea Tineretului - Biserica Cetate Hosman și Forumul Democrat al Germanilor din Sibiu.

