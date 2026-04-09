Fiul artistului acuză „Electrecord” că ar fi distribuit în mediul online îndrăgitele cântece înregistrate cu decenii în urmă, fără să aibă acordul său, ca moștenitor al drepturilor de autor.

Reprezentanții „Electrecord” îl contrazic, însă, și invocă vechile contracte semnate de Dolănescu senior.La 17 ani de la moartea regretatului Ion Dolănescu, fiul artistului, Ionuț, se întoarce la Tribunalul București, acolo unde a moștenit drepturile de autor și pe cele conexe, într-o dispută pe averea părintească purtată cu fratele său Dragoș, din Costa Rica.

De astă dată adversara îi este casa de discuri Electrecord, care a înregistrat din anii '60 până la începutul anilor 2000, sute de cântece populare interpretate de Ion Dolănescu. Creațiile au fost imprimate pe discuri de vinil, apoi pe casete audio și ulterior pe cd-uri.

Gheorghe Gheorghiu, avocatul lui Ionuț Dolănescu: ”După apariția internetului, Electrecord, în mod nelegal, neautorizat de nimeni exploatează, difuzează fără autorizație aceste melodii și, practic, interzice ca Ionuț Dolănescu, care este succesor, să poată să utilizeze drepturile acestea. A folosit pe nedrept, dar nici nu a remunerat măcar la remunerația legală această faptă, că fapta este ilicită.”

Ionuț Dolănescu vrea ca Electrecord să înceteze imediat să mai difuzeze pe canalele sale din mediul online piesele cântate de tatăl său. Și pretinde câte o mie de lei daune pentru fiecare zi de întârziere.

În replică, reprezentanții Electrecord susțin că înregistrările cu Ion Dolănescu sunt în proprietatea casei de discuri, în baza contractelor și legilor pentru drepturi de autor: ”În calitatea noastră de producător al fonogramelor în discuție și de entitate care a finanțat aceste înregistrări prin plata tuturor artiștilor (solist vocal, voci auxiliare, dirijori de orchestră, instrumentiști) precum și a personalului auxiliar implicat, avem dreptul de a le exploata comercial, inclusiv prin distribuirea în mediile digitale.”

În procesul ce tocmai a fost deschis la Tribunalul București, Ionuț Dolănescu pretinde să i se plătească daune materiale de un milion de lei. Dar este doar o estimare provizorie și valoarea ar putea să crească, în funcție de investigațiile financiar-contabile.

Pe de altă parte, reprezentanții casei de discuri apreciază pretenția ca fiind una exagerată, câtă vreme anunță că în două luni de zile canalul de Youtube al casei de discuri ar fi înregistrat în contul albumului Ion Dolănescu doar 145 de euro.

Avocatul lui Ionuț Dolănescu va cere instanței să țină cont că într-un proces similar intentat, Ștefan Hrușcă a obținut prin decizia Tribunalului București interzicerea difuzării online a interpretărilor sale, dar și daune de peste 400.000 de lei.