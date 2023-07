Anchetă pentru casa răposatului Ion Dolănescu. Vecinii s-au unit împotriva fiului Ionuț Dolănescu. Mărul discordiei

Construcția va fi cercetată de procurori și de experții în construcții. În același timp, reclamanții susțin că ar fi pierdut și foarte mulți bani, pentru că valoarea apartamentelor lor a scăzut, odată cu lipsa luminii .

Bătrâna casă a lui Ion Dolănescu din centrul Capitalei s-a transformat total după moartea cântărețului, în 2009. Moștenită de Ionuț Dolănescu, fiul cel mare al artistului, ea arată cu totul altfel acum. Podul a fost în mansardă, iar proprietarii apartamentelor din blocul învecinat au reclamat că nu ar respecta autorizația de construcție.

Avocat Narcisa Popescu, mandatara proprietarilor învecinați: „Au fost afectate apartamentele, casa existentă nu mai are nicio legătură cu imobilul pe care îl vedeți dvs, iar pe partea de înălțime e o diferență de doi metri, care rezultă din transformarea podului în mansardă.”

În ultimele luni, vecinii i-au cerut socoteală lui Ionuț Dolănescu și s-au plâns autorităților. Iar angajaţii de la Disciplina în Contrucții ar fi constatat că autorizația emisă în urmă cu aproape trei ani nu ar fi fost respectată.

Nemulțumit este și unul dintre coproprietarii terenului din strada Caimatei. Și nu doar din pricina mansardei.

Constantin Giosanu, vecinul lui Ionuț Dolănescu: „Eu, în spate, oricum nu am vizibilitate. În spate mi-a făcut o terasă, un balcon, mi-a majorat o ușă care e față în față cu geamurile, și nu corespunde din punct de vedere al regulilor arhitecturii.”

Reacția lui Ionuț Dolănescu

În replică, Ionuț Dolănescu susține că nemulțumirile vecinilor săi sunt nejustificate

Ionuț Dolănescu: „Nu am viciat pe nimeni și nu am adus niciun prejudiciu cuiva ! Casa din Caimatei are înălțimea conform proiectului aprobat de PMB. (....) Am adus un specialist topo care a măsurat casa și există documentație care atestă acest lucru.”

Proprietarii din clădirea învecinată susțin că din pricina mansardei valoarea locuinţelor lor ar fi scăzut cu peste o sută de mii de euro.

Întregul scandal iscat de mansarda construită de Ionuț Dolănescu ajunge și în justiție. Pe de o parte, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 cercetează posibile infracțiuni legate de construirea într-o arie protejată. Pe de altă parte, vecinii nemulțumiți vor cere în instanțele de judecată nu doar anularea autorizației de construcție, cât mai ales demolarea mansardei și aducerea ei la regimul de înălțime inițial.

