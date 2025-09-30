Procurorii americani solicită o pedeapsă de peste 11 ani de închisoare pentru Sean „Diddy" Combs

Stiri Mondene
30-09-2025 | 12:52
sean diddy combs
Shutterstock

Procurorii federali din Statele Unite i-au solicitat marţi unui judecător să îl condamne pe Sean "Diddy" Combs la peste 11 ani de închisoare în această săptămână, după ce magnatul muzicii hip-hop a fost găsit vinovat la acuzaţii legate de prostituţie, informează Reuters.

autor
Ioana Andreescu

Procurorii au cerut "cel puţin 135 de luni de închisoare" şi i-au solicitat instanţei să-l amendeze pe Sean Combs cu 500.000 de dolari, potrivit documentelor depuse în instanţă.

Judecătorul federal Arun Subramanian urmează să pronunţe sentinţa în procesul starului american în cadrul unei audieri care va avea loc vineri în Manhattan.

Câți ani de închisoare riscă

Sean Combs, în vârstă de 55 de ani, riscă până la 20 de ani de închisoare după ce, pe 2 iulie, un juriu l-a găsit vinovat în urma unui proces de două luni pentru două acuzaţii de transportare a unor prostituaţi masculini peste graniţele unui stat federal american pentru a se angaja în spectacole sexuale, alimentate de droguri, cu iubitele sale, în timp ce el privea, înregistra videoclipuri şi se masturba.

Juriul l-a achitat însă pe Sean Combs de cele mai grave acuzaţii cu care acesta se confrunta, cele de crimă organizată şi trafic de persoane, acuzaţii care i-ar fi putut aduce închisoarea pe viaţă. Sean Combs a pledat nevinovat la toate capetele de acuzare formulate împotriva lui şi presa americană se aşteaptă ca starul să facă apel la condamnarea sa.

Citește și
sean diddy combs
Rapperul P. Diddy rămâne în închisoare până în octombrie. Cererea sa de eliberare pe cauţiune a fost respinsă

Ce au cerut avocații artistului

Avocaţii artistului i-au cerut săptămâna trecută judecătorului să impună o pedeapsă de 14 luni de închisoare, argumentând că Arun Subramanian nu ar trebui să ia în considerare dovezile privind un abuz ce ar fi fost comis de Sean Combs asupra fostelor sale iubite, deoarece juraţii l-au achitat deja de acuzaţia de constrângere în vederea întreţinerii de raporturi sexuale.

În baza unei astfel de sentinţe, Sean Combs ar fi eliberat până la sfârşitul anului curent, deoarece i s-ar lua în calcul timpul petrecut deja în închisoarea Metropolitan Detention Center din Brooklyn, după arestarea sa din 16 septembrie 2024.

Sean Combs a înfiinţat casa de discuri Bad Boy Records şi este considerat un artist care a popularizat muzica hip-hop în cultura americană.

În timpul procesului, procurorii au afirmat că muzicianul le-a constrâns pe două dintre fostele sale iubite să participe la acele spectacole sexuale, cunoscute uneori sub numele de "Freak Offs".

Ambele femei au depus mărturie şi au declarat că Sean Combs le-a agresat fizic şi le-a ameninţat că le va suprima sprijinul financiar dacă se vor opune acelor întâlniri.

Avocaţii cântăreţului au susţinut că nu există o legătură directă între ceea ce ei au denumit violenţă domestică şi participarea femeilor la "Freak Offs", o strategie care a dus în cele din urmă la achitarea clientului lor de acuzaţiile de trafic sexual şi crimă organizată.

Trump propune un plan în 20 de puncte pentru a pune capăt războiului din Gaza. Ce prevede documentul

Sursa: Agerpres

Etichete: inchisoare, condamnare, P Diddy, avocati,

Dată publicare: 30-09-2025 12:52

Articol recomandat de sport.ro
Superba Andrea Miklos s-a căsătorit! Imagini de la nuntă
Superba Andrea Miklos s-a căsătorit! Imagini de la nuntă
Citește și...
P. Diddy vrea să obţină o graţiere prezidenţială din partea lui Donald Trump. Ce a declarat avocata rapperului
Stiri externe
P. Diddy vrea să obţină o graţiere prezidenţială din partea lui Donald Trump. Ce a declarat avocata rapperului

Rapperul P. Diddy, al cărui nume real este Sean Combs, achitat în urmă cu o lună la acuzaţia de trafic sexual, încearcă să obţină o graţiere prezidenţială din partea actualului lider de la Casa Albă, Donald Trump.

 

Rapperul P. Diddy rămâne în închisoare până în octombrie. Cererea sa de eliberare pe cauţiune a fost respinsă
Stiri Mondene
Rapperul P. Diddy rămâne în închisoare până în octombrie. Cererea sa de eliberare pe cauţiune a fost respinsă

Rapperul american Sean "Diddy" Combs va rămâne în închisoare până la pronunţarea sentinţei sale la începutul lunii octombrie, după ce un judecător din New York a respins cererea sa de eliberare pe cauţiune, scrie DPA.

P. Diddy a cerut să fie eliberat pe o cauțiune de 50 de milioane de dolari. Avocații invocă condițiile grele din închisoare
Stiri Mondene
P. Diddy a cerut să fie eliberat pe o cauțiune de 50 de milioane de dolari. Avocații invocă condițiile grele din închisoare

Avocații lui Sean "Diddy" Combs au cerut marți eliberarea sa pe cauțiune de 50 de milioane de dolari, înainte de sentința din 3 octombrie, după ce a fost găsit nevinovat de cele mai grave acuzații.

 

Recomandări
Fără „privilegii de lux” la Romsilva. Angajații nu mai primesc zece salarii bonus de pensionare, ci unul: „Adică normalitate”
Stiri actuale
Fără „privilegii de lux” la Romsilva. Angajații nu mai primesc zece salarii bonus de pensionare, ci unul: „Adică normalitate”

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că a fost modificat contractul colectiv de muncă al angajaților de la Romsilva, iar bonusul de pensionare al acestora nu va mai fi zece salarii, ca până acum, ci unul singur. ”Adică normalitate”, a spus ea.

Mesajul președintei CCR, la început de an universitar: „Puterea dreptului transformă o sumă de indivizi într-o societate”
Stiri actuale
Mesajul președintei CCR, la început de an universitar: „Puterea dreptului transformă o sumă de indivizi într-o societate”

Președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, a declarat marți că România are nevoie de juriști care să înțeleagă că legea nu trebuie folosită ca instrument în slujba intereselor personale, ci ca fundament al unei societăți echitabile.

Opt bebeluși de la maternitatea din Târgu Mureș au fost infectați cu bacteria ucigașă de la Iași. Cum au scăpat cu viață
Stiri actuale
Opt bebeluși de la maternitatea din Târgu Mureș au fost infectați cu bacteria ucigașă de la Iași. Cum au scăpat cu viață

La începutul lunii iunie, la maternitatea Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş au fost depistate 8 cazuri de infecţie cu Serratia Marcescens. Este aceeași bacterie care a provocat decesul a șapte copii, la spitalul Sfânta Maria din Iași.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 29 Septembrie 2025

43:19

Alt Text!
La Măruță
29 Septembrie 2025

01:29:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Irina Bârcă, medic primar oftalmolog în cadrul Rețelei de Sănătate Regina Maria - soluții de oftalmo-estetică

21:04

Alt Text!
Vorbește Lumea
29 Septembrie 2025

01:46:24

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28