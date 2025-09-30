Procurorii americani solicită o pedeapsă de peste 11 ani de închisoare pentru Sean „Diddy" Combs

Procurorii federali din Statele Unite i-au solicitat marţi unui judecător să îl condamne pe Sean "Diddy" Combs la peste 11 ani de închisoare în această săptămână, după ce magnatul muzicii hip-hop a fost găsit vinovat la acuzaţii legate de prostituţie, informează Reuters.

Procurorii au cerut "cel puţin 135 de luni de închisoare" şi i-au solicitat instanţei să-l amendeze pe Sean Combs cu 500.000 de dolari, potrivit documentelor depuse în instanţă.

Judecătorul federal Arun Subramanian urmează să pronunţe sentinţa în procesul starului american în cadrul unei audieri care va avea loc vineri în Manhattan.

Câți ani de închisoare riscă

Sean Combs, în vârstă de 55 de ani, riscă până la 20 de ani de închisoare după ce, pe 2 iulie, un juriu l-a găsit vinovat în urma unui proces de două luni pentru două acuzaţii de transportare a unor prostituaţi masculini peste graniţele unui stat federal american pentru a se angaja în spectacole sexuale, alimentate de droguri, cu iubitele sale, în timp ce el privea, înregistra videoclipuri şi se masturba.

Juriul l-a achitat însă pe Sean Combs de cele mai grave acuzaţii cu care acesta se confrunta, cele de crimă organizată şi trafic de persoane, acuzaţii care i-ar fi putut aduce închisoarea pe viaţă. Sean Combs a pledat nevinovat la toate capetele de acuzare formulate împotriva lui şi presa americană se aşteaptă ca starul să facă apel la condamnarea sa.

Ce au cerut avocații artistului

Avocaţii artistului i-au cerut săptămâna trecută judecătorului să impună o pedeapsă de 14 luni de închisoare, argumentând că Arun Subramanian nu ar trebui să ia în considerare dovezile privind un abuz ce ar fi fost comis de Sean Combs asupra fostelor sale iubite, deoarece juraţii l-au achitat deja de acuzaţia de constrângere în vederea întreţinerii de raporturi sexuale.

În baza unei astfel de sentinţe, Sean Combs ar fi eliberat până la sfârşitul anului curent, deoarece i s-ar lua în calcul timpul petrecut deja în închisoarea Metropolitan Detention Center din Brooklyn, după arestarea sa din 16 septembrie 2024.

Sean Combs a înfiinţat casa de discuri Bad Boy Records şi este considerat un artist care a popularizat muzica hip-hop în cultura americană.

În timpul procesului, procurorii au afirmat că muzicianul le-a constrâns pe două dintre fostele sale iubite să participe la acele spectacole sexuale, cunoscute uneori sub numele de "Freak Offs".

Ambele femei au depus mărturie şi au declarat că Sean Combs le-a agresat fizic şi le-a ameninţat că le va suprima sprijinul financiar dacă se vor opune acelor întâlniri.

Avocaţii cântăreţului au susţinut că nu există o legătură directă între ceea ce ei au denumit violenţă domestică şi participarea femeilor la "Freak Offs", o strategie care a dus în cele din urmă la achitarea clientului lor de acuzaţiile de trafic sexual şi crimă organizată.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













