Premiile Oscar 2019, live-text, ora 03:00. Marile dueluri din această noapte

Premiile Oscar 2019: sezonul premiilor atribuite de industria cinematografică de la Hollywood a ajuns la momentul culminant al celei de-a 91-a ediţii a premiilor Oscar, duminică, la Los Angeles.

Premiile Oscar 2019: gala va fi transmisă live text, de la ora 03:00, pe www.stirileprotv.ro.

Filmele "Green Book" şi "Roma", actorii Rami Malek şi Christian Bale şi actriţele Olivia Colman şi Glenn Close, care au câştigat deja mai multe trofee în sezonul premiilor cinematografice 2018-2019, sunt protagoniştii celor mai importante "dueluri" aşteptate la cea de-a 91-a ediţie a galei de decernare a premiilor Oscar, care va avea loc în noaptea de duminică spre luni la Los Angeles.

O lipsă de consens fără precedent înregistrată în acest an în rândul asociaţiilor de la Hollywood care reprezintă interesele actorilor, regizorilor, scenariştilor şi producătorilor i-a bulversat pe specialiştii în pronosticurile pentru Oscar, iar cursa pentru trofeul decernat în categoria "cel mai bun film" este marcată mai mult ca niciodată de o doză uriaşă de incertitudine, a declarat jurnalistul Brian Lowry pentru site-ul CNN.com.

Modificările operate de Academia de film americană (Academy of Motion Picture Arts and Sciences - AMPAS), instituţia care decernează premiile Oscar, a complicat şi mai mult jocul pronosticurilor, întrucât tentativa de a ghici viitorii laureaţi pe baza preferinţelor din trecut ale Academiei nu mai este deloc o sarcină uşoară, după ce instituţia americană a depus eforturi concertate pentru a îşi extinde şi a îşi diversifica structura de membri cu drept de vot.

Cu toate acestea, există câteva categorii ai căror câştigători par a fi uşor de identificat, în contextul în care mai mulţi favoriţi s-au remarcat în actualul sezon al premiilor cinematografice.

"Roma", un lungmetraj turnat în alb negru, o dramă în limba spaniolă despre maturizare, şi "The Favourite", o comedie despre viaţa la curtea unei regine din Marea Britanie, au primit în 2019 cele mai multe nominalizări şi vor concura fiecare la 10 categorii.

În topul producţiilor cu cele mai multe nominalizări urmează "A Star Is Born", o dramă romantică, cu Bradley Cooper şi Lady Gaga, care a primit opt nominalizări.

Cel mai bun film

Marile favorite la această categorie sunt considerate filmele "Green Book" şi "Roma". Celelalte producţii nominalizate sunt "The Favourite", "Vice", "A Star is Born", "Bohemian Rhapsody", "BlacKkKlansman" şi "Black Panther".

În pofida unor cronici nefavorabile şi a unor controverse care nu au legătură cu filmul în sine, "Green Book", un lungmetraj inspirat din realitate, ai căror protagonişti sunt interpretaţi de Viggo Mortensen şi Mahershala Ali, bifează multe dintre căsuţele de caracteristici ale unor foşti câştigători la galele Oscar şi a obţinut deja un Glob de Aur şi premiul pentru cel mai bun film decernat de Sindicatul Producătorilor Americani (Producers Guild of America - PGA).

Principalul său concurent, "Roma", întâmpină la rândul său dificultăţi serioase: Nu doar pentru că este un film turnat într-o limbă străină (spaniolă), ci şi din cauza faptului că a fost produs şi distribuit de platforma de streaming Netflix, care continuă, cu încăpăţânare, să nu îşi lanseze producţiile în circuitul cinematografic.

Cel mai bun actor

La categoria cel mai bun actor în rol principal vor concura în acest an Christian Bale ("Vice), Bradley Cooper ("A Star Is Born"), Willem Dafoe ("At Eternity's Gate"), Rami Malek ("Bohemian Rhapsody"), Viggo Mortensen ("Green Book").

Deşi "Bohemian Rhapsody" nu este considerat o capodoperă cinematografică, gradul său de simpatie în rândul publicului depinde aproape în totalitate de performanţa electrizantă a protagonistului său, actorul Rami Malek.

Christian Bale, actorul principal din "Vice", este un concurent de temut, însă acest lungmetraj se va mulţumi cel mai probabil cu Oscarul pentru cel mai bun machiaj şi coafură, după ce a reuşit, cumva, să îl transforme pe fostul interpret al personajului Batman în vicepreşedintele american Dick Cheney.

Cea mai bună actriţă

La categoria cea mai bună actriţă în rol principal au fost nominalizate Yalitza Aparicio ("Roma"), Glenn Close ("The Wife"), Olivia Colman ("The Favourite"), Lady Gaga ("A Star Is Born"), Melissa McCarthy ("Can You Ever Forgive Me?").

Glenn Close s-a aflat în acest an într-un veritabil marş triumfal şi a câştigat aproape toate premiile importante decernate în actualul sezon graţie rolului principal din "The Wife" - inclusiv Globul de Aur şi SAG Award - iar în rândul specialiştilor de la Hollywood există sentimentul că AMPAS va recompensa în sfârşit cariera extraordinară a artistei americane cu un premiu Oscar, după şapte nominalizări.

În ceea ce o priveşte pe Lady Gaga, debutul ei impresionant în cinematografie va trebui totuşi să compenseze dezavantajul că interpretarea unei vedete rock în remake-ul "A Star Is Born" nu reprezintă totuşi o îndepărtare şocantă în raport cu profesia ei de cântăreaţă pop. De asemenea, performanţa splendidă a Oliviei Colman din filmul "The Favourite" a fost nominalizată, în urma unei decizii îndoielnice, în categoria "cea mai bună actriţă în rol principal", fapt care le-a făcut pe colegele ei de distribuţie, Rachel Weisz şi Emma Stone să concureze în categoria pentru rol secundar.

Cel mai bun regizor

La categoria cel mai bun regizor vor concura în acest an cineaştii Spike Lee ("BlacKkKlansman"), Pawel Pawlikowski ("Cold War"), Yorgos Lanthimos ("The Favourite"), Alfonso Cuaron ("Roma"), Adam McKay ("Vice").

"Roma", un film profund personal al regizorului mexican Alfonso Cuaron, despre femeile care l-au crescut şi l-au educat în copilărie, reprezintă o evidentă declaraţie de dragoste, care - în pofida îndoielilor care există în privinţa statutului Netflix - ar trebui să fie suficient de emoţionantă pentru a îi aduce Oscarul pentru cel mai bun regizor, în defavoarea contracandidatului său Spike Lee, nominalizat în premieră la această categorie cu pelicula "BlacKkKlansman". Alfonso Cuaron ar trebui să îşi pregătească mai multe discursuri, întrucât are şanse mari să câştige şi Oscarul pentru cea mai bună imagine şi premiul pentru cel mai bun film străin.

Cea de-a 91-a gală de decernare a premiilor Oscar va avea loc pe 24 februarie la Dolby Theatre din Los Angeles. Gala va fi transmisă în direct de postul american ABC şi va fi difuzată în peste 225 de ţări şi teritorii din întreaga lume.

