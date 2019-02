Premiile Oscar ar putea fi decise în funcţie de modul în care filmele abordează rasismul

Care va fi filmul de Oscar, anul acesta? Răspunsul îl vom afla duminică noapte, la gala celor mai importante premii din lumea cinematografiei.

Cei care decid sunt electorii Academiei americane a artelor și științelor filmului. Însă, până la valoarea artistică, sunt mulți factori care le pot influenţa opiniile - de la dezbaterea privind imigrația până la felul cum sunt percepute diviziunile rasiale în America...

Cei care voteaza pentru Oscar ar putea fi cu gândul la unele dintre chestiunile majore de polemică din Statele Unite.

"A star is born" pare sa fi pierdut teren in cursa favoritilor, pentru că, acum, "Roma" este filmul aflat in atentia generală. ouă filme nominalizate pentru statueta aurită abordează chestiunea rasială.

“Blackkklansman”, în regia lui Spike Lee, chiar include înregistrări video de la atacul din Charlottesville, Virginia.

"Green Book" are o abordare mai populistă în privința tensiunilor rasiale. Aici, părerile sunt împărțite la Hollywood. Filmul este criticat pentru că subscrie la teoria "salvatorului alb", personajul alb care intră în scenă și se face iubit și acceptat de persoana de culoare.

Totusi, are un mare succes de casă și deja a obținut premiul pentru cel mai bun film decernat de asociația producătorilor, semn ca membrii "tradiţionalisti" ai Academiei inca au o mare influenta.

Nu poate fi scos din carti nici marele castigator de la premiile sindicatului actorilor, "Black Panther". Aproape toti actorii din distributie sunt de culoare, inclusiv protagonistul, interpretul unui super erou....

