Producția debutează luni seară, de la ora 21:30, la PRO TV și pe VOYO.

Semnat de regizorul și scenaristul Anghel Damian, creatorul unor producții de succes precum „Clanul” și „Groapa”, „TRAFIC” aduce în prim-plan o poveste intensă despre familie, sacrificiu și alegerile imposibile pe care oamenii sunt nevoiți să le facă atunci când viața îi împinge la limită.

În rolurile principale îi regăsim pe Dragoș Bucur, Tudor Chirilă și Adela Popescu, care dau viață unor personaje prinse într-un univers tensionat, unde fiecare decizie poate schimba destine.

„TRAFIC” urmărește povestea unui tată obișnuit din București care este forțat să pătrundă într-o lume periculoasă și necunoscută pentru a-și salva fiul. Însă, pe măsură ce înaintează în această realitate dominată de secrete și pericole, descoperă că adevărata amenințare vine dintr-o direcție neașteptată. Este o poveste despre iubirea necondiționată a unui părinte, despre limitele sacrificiului și despre momentul în care nu mai există cale de întoarcere.

Potrivit lui Anghel Damian, serialul reprezintă o schimbare de perspectivă față de producțiile anterioare care explorau lumea crimei organizate.

„TRAFIC a apărut de la poveștile noastre pe care le-am făcut precedent, de tip «Clanul» sau «Groapa», în care vorbeam despre această luptă împotriva crimei organizate. Am zis că este foarte important să schimbăm focusul și, sub aparența unei lupte împotriva crimei organizate, să vorbim despre familiile din urmă, familiile care sunt impactate de acest univers, despre părinți și copii, despre dependențe. Este un serial care vorbește despre chestiuni foarte actuale în societatea românească de astăzi – dependențe de droguri, de jocuri de noroc și despre efectul acestora asupra copiilor și părinților, care merg până în pânzele albe pentru a le rezolva”, explică producătorul creativ al serialului.

Dincolo de suspansul specific unui crime-thriller, „TRAFIC” abordează teme actuale și sensibile, precum dependențele, vulnerabilitatea adolescenților și impactul pe care aceste probleme îl au asupra întregii familii. Tocmai această dimensiune umană transformă serialul într-o poveste relevantă și profundă, ancorată în realitățile societății contemporane.

Cu o distribuție puternică, un scenariu care promite răsturnări de situație și o poveste care explorează una dintre cele mai puternice legături umane – cea dintre părinte și copil –, „TRAFIC” se anunță una dintre cele mai așteptate producții românești ale sezonului.

Premiera are loc luni, de la ora 21:30, la PRO TV și pe VOYO.