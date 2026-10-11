Norman Beaker, unul dintre cei mai respectați muzicieni de blues din Marea Britanie, susține un concert în București

Stiri Mondene
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Norman beaker
Comunicat

Norman Beaker, unul dintre cei mai respectați muzicieni de blues din Marea Britanie, având o carieră de peste cincizeci de ani, va susține un concert în București, la The Pub, în 13 octombrie 2026.

autor
Cristian Matei

Norman Beaker a fost activ încă de la sfârșitul anilor 1960 și nu s-a abătut niciodată de la devotamentul său față de blues și rhythm & blues, contribuind la susţinerea ”blues-ului alb” atât în Marea Britanie, dar și în întreaga Europă, spun organizatorii acestui eveniment într-un comunicat de presă.

Beaker a lucrat cu mulți dintre marii artiști ai lumii, inclusiv Graham Bond Organisation, Alexis Corner, B.B. King, Buddy Guy, Van Morrison, Jack Bruce, Lowell Fulson, Chuck Berry, Larry Garner și Chris Farlowe. El combină rigurozitatea blues-ului din Chicago cu energia blues-rockului britanic, rămânând mereu ancorat în tradiție.

În ianuarie 2017, a fost oficial inclus în Blues Hall of Fame® (SUA), recunoscut ca „Legendary Blues Artist”, fapt ce consolidează reputația sa internațională.

Norman Beaker și-a lansat al 7-lea album de studio intitulat „Manchester Evening Blues” pe 14 noiembrie 2025 prin Rock Svirke Records. ”Este un alt album fantastic care nu va dezamăgi fanii blues-ului”, mai spun organizatorii evenimentului.

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Componența este schimbată, dar trupa a devenit tot mai puternică, cu uimitorul Marco Mattietti la tobe și Andreas Hale la bas, care între timp a plecat, iar înlocuitorul său Jan Kalc a preluat turneele live.

Marco Mattietti s-a născut pe 8 februarie 1983 în Trieste, Italia, la granița de est. A învățat percuția de la diferiți profesori (F. Perez Tedesco, A. Jerič, P. Sponton). A început să cânte cu trupe de la vârsta de 13 ani ca basist, apoi a trecut la tobe și percuție. A cântat cu: Charge, Pork Chop Express, 3Prasički, Kraški Ovčarji, Grešni Kozli, Elbow Strike, Authentics, Frank Get band, Keira și multe altele. Motto-ul său este: „E bine să fii în viață când cânți muzică”.

Jan Kalc s-a născut pe 18 mai 2000 în Trieste, Italia. Călătoria sa muzicală a început în școala generală, unde a studiat percuția și flautul. A continuat apoi Conservatorul din Udine și a absolvit Conservatorul din Trieste la flaut. A cântat în diverse ansambluri de cameră, orchestre, iar la chitară la bas a fost autodidact. A cântat la bas în trupa Keira, iar în teatru, într-o comedie slovenă numită Županova Micka, regizată de Vito Taufer, la Slovensko Stalno gledališče (Teatrul Sloven din Trieste).

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Etichete: rock, blues, concerte, bucuresti, muzica,

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