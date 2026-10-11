Norman Beaker, unul dintre cei mai respectați muzicieni de blues din Marea Britanie, susține un concert în București

Norman Beaker a fost activ încă de la sfârșitul anilor 1960 și nu s-a abătut niciodată de la devotamentul său față de blues și rhythm & blues, contribuind la susţinerea ”blues-ului alb” atât în Marea Britanie, dar și în întreaga Europă, spun organizatorii acestui eveniment într-un comunicat de presă.

Beaker a lucrat cu mulți dintre marii artiști ai lumii, inclusiv Graham Bond Organisation, Alexis Corner, B.B. King, Buddy Guy, Van Morrison, Jack Bruce, Lowell Fulson, Chuck Berry, Larry Garner și Chris Farlowe. El combină rigurozitatea blues-ului din Chicago cu energia blues-rockului britanic, rămânând mereu ancorat în tradiție.

În ianuarie 2017, a fost oficial inclus în Blues Hall of Fame® (SUA), recunoscut ca „Legendary Blues Artist”, fapt ce consolidează reputația sa internațională.

Norman Beaker și-a lansat al 7-lea album de studio intitulat „Manchester Evening Blues” pe 14 noiembrie 2025 prin Rock Svirke Records. ”Este un alt album fantastic care nu va dezamăgi fanii blues-ului”, mai spun organizatorii evenimentului.