Dixieland, uneori denumit „jazz fierbinte” sau „jazz tradițional”, este bazat pe muzica dezvoltată în oraşul New Orleans la începutul secolului XX.

Una dintre primele utilizări ale termenului Dixieland cu referire la muzică a fost descoperită în titulatura Original Dixieland Jass Band. Sunetul acestei formații a fost o combinație de ragtime afro-american / New Orleans Muzică siciliană - afirmă organizatorii acestui eveniment, într-un comunicat de presă.

„Muzică în stil New Orleans când este interpretată de muzicieni albi. Exact aşa definim performanţele interpretative. New Orleans a fost creuzetul în care s-au întâlnit două culturi, africană şi european-occidentală, în care rigoarea muzicii europene împreună cu work songs-urile, field-hollers-urile, au dat naştere întâi ragtime-ului, şi, mai apoi, plecând prin gospel, bluesului. Stilul Dixie este baza jazzului. Iar muzicienii români au cochetat mai devreme sau mai târziu cu acest mod de interpretare. În Micul Paris se cânta şi se dansa în acest stil.” - spune Cristian Teodorescu, potrivit sursei citate.

Evenimentul face parte din seria Trocadero Nights: Cristian Teodorescu – clarinet, saxofon; Liviu Mărculescu – trombon; Gorgon Grigorescu Cătălin - trompetă; Dan Creimerman – bas; Robert Creimerman – pian; Tudor Dumitriu – baterie; Denisa Duță şi Iustina Păun – backing vocals.

„Swing Steps Bucharest a apărut în 2017, cu un grup restrâns de oameni, dar cu multă pasiune și dorință de a transmite mai departe microbul dansului. Astăzi suntem o comunitate activă în București, unită de muzică, mișcare și conexiune. Dansăm Lindy Hop, Collegiate Shag și Solo Jazz – dansuri afro-americane născute în anii ’20–’40, într-o perioadă în care comunitatea afro-americană trăia sub presiunea segregării rasiale, a discriminării și a inegalităților profunde din Statele Unite. Lindy Hop a apărut în Harlem, New York, în sălile de bal precum Savoy Ballroom, ca formă de expresie, rezistență și libertate. Solo Jazz și Shag-ul fac parte din aceeași cultură vernaculară afro-americană, construită pe improvizație, ritm și comunitate. Aceste dansuri nu s-au născut doar din dorința de distracție, ci și din nevoia de spațiu, demnitate și afirmare culturală. 7 noiembrie la PUB Universităţii, toată această energie explodează pe ring: muzica se simte în piept, pașii devin dialog, iar publicul nu rămâne pe margine. Ne vedem pe ringul de dans!” - mai precizează organizatorii.