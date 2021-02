Nominalizări Globurile de Aur 2021. „Mank”, filmul cu cele mai multe nominalizari

Nominalizările la Globurile de aur sunt dominate de platforma de streaming video Netflix, care a adunat 42 în total. Două producții, filmul "Mank" și serialul TV "The Crown", conduc în cursa favoriților la premii, fiecare cu câte șase nominalizări.

Pe lista scurtă sunt și trei femei regizor. Remarcabil, de vreme ce în cei aproape 80 de ani de existenţă a „Globurilor de aur” au mai fost nominalizate doar cinci femei la categoria „regie de film”. Se știe deja și un prim câștigător al galei, actrița Jane Fonda, va primi trofeul pentru întreaga carieră.

Filmată în alb-negru, sub bagheta regizorului David Fincher, pelicula "Mank" spune povestea scenaristului Herman J. Mankiewicz, în epoca de aur de la Hollywood, și a realizării unui film, considerat de mulţi, drept cel mai bun din toate timpurile: „Cetățeanul Kane”. Producția Netflix, cu Gary Oldman protagonist, pornește favorită în cursa „Globurilor de aur”, cu șase nominalizări, inclusiv la categoria cel mai bun film dramatic.

"Procesul celor șapte din Chicago" urmează îndeaproape, cu cinci nominalizări, inclusiv la categoriile principale.

Nominalizările pentru secţiunea "Cel mai bun actor într-un film - dramă" sunt următoarele: Riz Ahmed - "Sound of Metal", Chadwick Boseman - "Ma Rainey's Black Bottom", Anthony Hopkins - "The Father", Gary Oldman - "Mank", Tahar Rahim - "The Mauritanian"."

Iar la categoria interpretare feminină, în roluri principale, lupta se va da între: "Viola Davis - "Mă Rainey's Black Bottom", Andra Day - "The United States vs. Billie Holiday", Vanessa Kirby - "Pieces of a Woman", Frances McDormand - "Nomadland", Carey Mulligan - "Promising Young Woman".

Dintre serialele de televiziune, ”The Crown” s-a impus cu şase nominalizări, urmat de ”Schitt’s Creek”, cu cinci, ”Ozark” şi ”The Undoing”, fiecare cu câte patru.

Globurile de aur deschid sezonul marilor premii pentru film de la Hollywood și sunt văzute ca un indicator pentru Oscaruri.

Câştigătorii vor fi anunţaţi pe 28 februarie. Gala va fi prezentată, de la distanţă, de actriţele Tina Fey şi Amy Poehler. Prima se va afla la New York, iar cealaltă, la Los Angeles.