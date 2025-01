Mila Kunis și Ashton Kutcher, plimbare romantică pe străzile din West Hollywood. Actrița și-a schimbat look-ul. GALERIE FOTO

Mila Kunis a fost surprinsă de paparazzi în timp ce se plimba cu soțul ei, Ashton Kutcher, în West Hollywood. Actrița a apărut cu un nou look.

Mila Kunis (41 de ani) și soțul ei (46 de ani) au fost fotografiați râzând în timp ce se îndreptau către o clinică de îngrijire a pielii, scrie Daily Mail.

Actrița din Family Guy a adoptat un look casual, purtând un palton bej cu colanți și încălțăminte sport. La ținuta sa a adăugat o pereche de ochelari de soare și șosete până la gambe, arătându-și părul recent vopsit în nunațe de roșcat-maroniu.

Ashton Kutcher a optat pentru un look elegant, îmbrăcat în pantaloni de costum și un sacou gri, asortat cu o cămașă. El purta o șapcă albastră cu logo-ul echipei LA Dodgers.

Cu doar câteva luni în urmă, starul din The Spy Who Dumped Me a vorbit despre cum ea și soțul ei reușesc să mențină o relație de lungă durată.

„Încă mă simt tânără și ne simțim foarte tineri. Cred că asta este cheia. Râdem la orice,” a spus ea pentru E! News.

Reflectând asupra celor zece ani de căsnicie, Kunis a adăugat: „Sunt doar 10 ani. Nu este chiar atât de mult. Mă uit la părinții mei și ei sunt împreună de 50 de ani. Asta este mult,” a declarat vedeta.

Cuplul a spus marele „Da” pe 4 iulie 2015 într-o ceremonie intimă în Oak Glen, California, alături de familie și de cei mai apropiați prieteni.

Cu doar câteva luni înainte de a se căsători, cei doi au devenit părinți pentru prima dată. Pe 1 octombrie 2014 s-a născut fiica lor, Wyatt Isabelle, iar doi ani mai târziu, a venit pe lume fiul lor, Dimitri Portwood.

