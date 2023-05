Metal românesc underground. Formațiile L.O.S.T. și Necrotic Abyss concertează în București

Formația L.O.S.T a luat ființă în martie 2004, după una din repetițiile formației Abigail în care activau în acel moment 3 dintre membri (Vlad, Dragoș, George). După scurt timp, BB Hanneman, de asemenea fost coleg cu cei trei, se alătură trupei.

Având membri cu o experiență îndelungată în scena românească, de peste 25 de ani, ce a cuprins, printre altele, numeroase premii la festivaluri, apariții radio-tv precum și 4 albume înregistrate anterior cu Abigail, Cronos, Dies Irae și Warganism, trupa L.O.S.T. a avut un impact rapid în underground, toate concertele fiind foarte reușite și cu un nucleu de fani devotați în continuă creștere.

Prima sesiune de înregistrări a cuprins un total de 5 piese, care au fost editate de Meta4 Productions pe un MCD intitulat “Last Breath” lansat oficial pe data de 4 martie 2005, si distribuit in toata rețeaua națională de magazine.

L.O.S.T. a lansat albumul “Remains of Pain” în data de 4 decembrie 2010, produs de Răzvan Alexandru (Abigail) și masterizat de Alan Douches la West West Side Music, New York, inginer ce a mai lucrat cu Six Feet Under, Hatebreed, Cattle Decapitation, Cannibal Corpse, Kataklysm și multi alții.

Trupa a mai susținut concerte de-a lungul anilor împreună cu trupe ca Obituary, Behemoth, Dismember, Rage, Orphaned Land, Aborted, SepticFlesh, The Haunted, Destruction, Helloween, Testament, Kreator, Sepultura, In Flames, Sodom, Hammerfall, Moonspell, Lake of Tears, Hypocrisy, Amorphis, Cannibal Corpse, Arcturus, Annihilator. Coroner sau Omnium Gatherum.

În luna februarie 2014 a fost lansat un album live (o premiera pentru scena romaneasca), “L.O.S.T. Live at Metalhead Meeting”, promovat printr-o serie de concerte în Romania și Bulgaria, astfel aniversând și 10 ani de activitate ai trupei.

În luna iulie 2016 trupa a lansat un nou single si video, “World War Cup”, melodie de pe coloana sonora a scurtmetrajului animat cu acelasi titlu, iar in octombrie 2016 a participat cu melodia “Heed the Call” la albumul “Back to Life – A Tribute to Goodbye to Gravity”.

Cel mai recent material discografic datează de la finalul anului 2019 și este reprezentat de proiectul internațional AmpsOnAir, unde trupa a participat cu doua melodii live.

L.O.S.T. înseamnă:

- BB Hanneman - guitars, vocals

- Adrian Dumitrescu - guitars

- Vlad Bușcă - bass, vocals

- Dragoș Hălmagi - keyboards

- Alex “Gomez” Dăscăloiu – drums

Necrotic Abyss

Bazele trupei Necrotic Abyss s-au pus în 2018, sub titulatura Akrasiel și Forbidden Sanctuary. După o perioadă cu mai multe schimbări de componență și o alta de inactivitate, datorată pandemiei, trupa a revenit, într-o formula stabilă în 2022, sub titulatura Chimaera.

Recent, bucureștenii și-au schimbat definitiv numele în Necrotic Abyss. În 2023 pe 10 februrie au sustinut concertul de debut alaturi de formatia Gothic.

Necrotic Abyss activează în formula actuală din 2021.

Stilul lor muzical este predominant death metal, cu elemente melodice și progresive.

Trupa bucureșteană lucrează în momentul de față la primul său material discografic.

Necrotic Abyss înseamnă:

- Raluca - voce,

- Eugen - chitară,

- Dragoș – bass,

- Vlad - tobe

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , , , Dată publicare: 16-05-2023 14:55