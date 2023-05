Riverside, una dintre cele mai bune formații de rock progresiv modern din Europa, revine în România cu două concerte în 2023

Primul show va avea loc la Cluj-Napoca, în 25 septembrie, la FORM Space, în timp ce al doilea concert va fi susținut în București, pe data de 26 septembrie, în Quantic Club.

Evenimentele au ca temă principală noul material de studio intitulat “ID.Entity”.

În ultimii mai bine de 20 de ani, de la începutul carierei muzicale în anul 2001, RIVERSIDE și-a construit treptat și sigur o reputație de excepție. Nenumarate turnee de mare succes, peste 700 de concerte live în toată lumea, 7 albume de studio, 2 mini-albume și 2 materiale live, trupa este una dintre titulaturile de top ale rock-ului progresiv contemporan!

În toamna anului 2018, RIVERSIDE a lansat „Wasteland”, devenind cel mai mare succes al lor de până acum. Albumul s-a regăsit la final de an pe listele multor critici muzicali de specialitate iar pentru unii a fost chiar în top (precum în revista “Eclipsed/Rock Magazin”).

De asemenea, formatia a primit pentru acest material din 2018 Discul de aur în țara natală, unde acest material de studio a atins Numărul 1 in clasamentele dedicate rock-ului.

După ce au concertat într-o serie de evenimente de amploare în 2018/2019, băieţii au plecat intr-un ultim turneu în Europa, la începutul anului 2020, înainte de a planifica să se întoarcă în studio pentru noul album.

Doar 3 zile de bucurie au avut la dispozitie până când COVID-19 a lovit. Iar în următoarele săptămâni, mai multe țări începeau să-şi închidă graniţele. Majoritatea spectacolelor au avut loc, insă, după doar 2 săptămâni, au fost nevoiți să se întoarcă acasă din cauza pandemiei.

Perioada aceasta complet neasteptată si tragică pentru unii oameni avea să-i lovească când se găseasu în cel mai înalt punct al carierei lor.

Dar asta nu i-a oprit! După pandemia de coronavirus, RIVERSIDE a plecat din nou să concerteze. În 2022. Turneu în America de Nord, America de Sud și Europa, de asemenea, au lucrat din greu la noul album pe care trupa tocmai l-a finalizat, în septembrie 2022 ajungând şi la noi cu un concert extraordinar.

Acum, revin cu energie proaspătă și multă încredere, trupa așteaptând cu nerăbdare o activitate plină în 2023! Au lansat noul album “ID.Entity” pe 20 ianuarie 2023, urmat de turnee în SUA, precum și evenimente planificate în Marea Britanie/Scandinavia/Polonia în primăvară.

În toamnă și în România, mai exact, în septembrie 2023 în Bucureşti şi Cluj-Napoca.

Biletele au fost puse in vanzare online via iabilet.ro si in sucursalele iabilet.ro la următoarele categorii de prețuri:

• 120 lei – pana in ziua evenimentului, 26 septembrie;

• 150 lei – la intrare in Quantic Club.

Dată publicare: 09-05-2023 13:19