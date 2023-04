Cea mai tânără formație de blues-rock din România, Green Onions Experience, își lansează primul album: ”Troubled minds”

“Momentul pe care l-am așteptat a venit. Totul a început în iunie 2021 când am decis să scriem câteva melodii noi pentru următoarele spectacole, iar după 19 luni de muncă grea am înregistrat cu succes primul nostru album.” - au transmis membrii trupei, potrivit unui comunicat de presă.

Turneul Green Onions Experience are loc în:

- Hardward Pub - Cluj-Napoca (14.04);

- Dome’s Pub - Târgu Mureş (15.04);

- Aby Stage Bar – Râmnicu Vâlcea (18.04);

- Fado Pub – Craiova (19.04);

- The Pub Universităţii – Bucureşti (20.04);

- Sport’s Pub - Buzău (21.04);

- Manufactura – Timişoara (04.05).

Având patru ani de experiență ca formație, Green Onions are o singură deviză: ”The Blues is still alive and well!“

Green Onions Experience a fost prezentă la Open Air Blues Festival Brezoi 2021, festivalul Cluj Blues Festival (2019, 2021), Ghibstock 2019, Zilele Clujului 2019, Zilele orașului Sibiu 2019 şi la Urban Blues Fest #1 (Spring Edition, 17 aprilie 2022).

Formația a fost invitată şi anul acesta la Brezoi Blues Fest, pe 22 iulie 2023, în aceeaşi zi cu Eric Gales, Danielle Nicole şi BluesCore.

Componența trupei Green Onions Experience: Vlad Mocănescu (chitară solo, voce), Vasile Dinca aka Digby (chitară ritmică), Darius Blaj (chitara bas) şi Peter Covriga-Dragu (percuție).

Green Onions Experience

FOTO: Coperta albumului ”Troubled minds”

”Trocadero Blues Nights prezintă Green Onions Experience”, organizat la The Pub Universităţii, este al cincilea episod marca artasunetelor.ro! Hosted by Radu Lupaşcu.

Evenimentul din București va fi prezentat de Viorel Marinache.

Dată publicare: 12-04-2023 13:06