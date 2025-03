Mesajul lui Tudor Chirilă după decizia privindu-l pe Călin Georgescu: „Cine ne vrea afară din Europa trădează visul tuturor”

Artistul vorbește despre violențele de duminică seara din Centrul Vechi și despre protestele la care a participat de-a lungul timpului.

Tudor Chirilă vorbește despre protestele pașnice din România, de la cele împotriva exploatării de la Roșia Montană, la cele din 2015 după tragedia de la Colectiv, cele împotriva OUG 13 din 2017 și mitingul violent reprimat din 10 august 2018. El subliniază că toate aceste mișcări au fost non-violente, iar violența a fost mereu un pericol care le putea compromite.

Chirilă condamnă actuala escaladare a violenței în discursul public și pe rețelele sociale, unde atacurile personale și amenințările au devenit normale. El critică influenceri și politicieni care manipulează informația și incită la ură fără responsabilitate. Lideri precum George Simion și Călin Georgescu sunt acuzați că alimentează tensiuni și promovează idei extremiste, fără soluții concrete pentru reformarea sistemului.

De asemenea, artistul atrage atenția asupra pericolului anti-europenismului, explicând că România nu a ajuns într-o situație dificilă din cauza UE sau NATO, ci din cauza corupției interne și a moștenirii comunismului. În opinia lui, cine vrea scoaterea României din Europa trădează istoria celor care au sperat la libertate după 1946.

Chirilă pledează pentru dialog și argumente, nu pentru violență și extremism. El cere responsabilitate din partea celor care influențează opinia publică și critică lipsa de delimitare a liderilor de actele violente. Concluzia sa este că România merită mai mult decât radicalizare și dezbinare și că adevărata schimbare trebuie să vină prin implicare democratică, nu prin violență.

Mai jos, mesajul integral postat de Tudor Chirilă:

„În 2012 am ieșit în stradă pentru Roșia Montană, pentru ca exploatarea cu cianuri să nu se facă. Cu zeci de mitinguri pașnice oamenii au reușit să atragă atenția asupra cauzei.

În 2015 am ieșit după Colectiv și am mărșăluit pașnic împotriva statului eșuat care mințea că are de toate și a ratat să salveze niște vieți care ar fi putut fi salvate în străinătate. Atunci Ponta și-a dat demisia și a venit un guvern tehnocrat. Acum regretă și candidează din nou.

În 2017 am militat pașnic împotriva ordonanței 13 și într-un final a fost retrasă. Am ieșit apoi în stradă împotriva modificărilor la legile justiției și am pierdut.

În 10 august 2018 am ieșit în stradă zeci de mii de români din țară și din diaspora pentru stat de drept și împotriva regimului Dragnea (acum mare izolaționist și patriot. Atunci jandarmeria a atacat cu gaze lacrimogene participanții la miting care au fost loviți, agresați și în cele din urmă dispersați. Un miting pașnic cu zeci de mii de oameni.

Niciodată în zecile de mitinguri de mai sus nu s-a recurs la violență. Ba mai mult, incidentele violente, au fost izolate chiar de mulțime. A fost o seară cu galerii prin ianuarie 2017 când s-a dat foc la mobilier stradal pe modelul de acum două zile, dar cam atât. Iar alea erau mișcări care să justifice dispersarea întregului miting.

Niciodată nu ne-am gândit să pichetăm instituțiile publice să ne adunăm acolo înainte de marile decizii care ne afectau pe toți. Nu ne-am gândit să smulgem pavele, să facem Molotoave și să ocupăm niște instituții. Pentru că era simplu: violența s-ar fi întors împotriva noastră. Oricum eram linșați zi de zi la televiziunile penalilor. "Soroșist" e un cuvânt vechi deja. E din anii nouăzeci și se activează mereu la nevoie, cum e și acum. Se pare că România are milioane de sorosiști.

Nu voiam violență pentru că o dată apucată calea aia mișcarea noastră era pierdută. Ce făceam după ce am fi intrat în instituțiile alea? Ne înscăunam în funcții publice? Monarhie? Sau cum? Pe noi nu ne organiza nimeni oricât s-a bătut monedă pe asta, a fost un singur organizator, indignarea. Și atunci ni s-a sugerat că numai cu violență se rezolvă, dar am reușit să nu mușcăm.

Cum înlocuiește violența un sistem întreg? Te duci peste mii de primari de la PSD și PNL? Peste ăia care au fost votați de majoritatea românilor? Păi cine i-a votat dacă ne dorim alt sistem? Io știu că nu i-am votat. Ce faci, închizi toate instituțiile publice din România? Intri cu mitralierele peste toți?

Platformele sociale au ajuns o scenă a violenței. Să iei morții cuiva în organ a ajuns ceva normal. Să ameninți familia cuiva, copiii, soția, a devenit ceva normal. Anormal ar fi să ai un dialog. Oamenii văd asta peste tot în jurul lor și scuipă cuvinte ca pe semințe. Au și modele. În parlament, în politică, la televiziuni, în social media. Scriu despre societatea noastră și despre clasa politică din 2012 și chiar mai devreme. Primul blog l-am avut în 2006.

Și observ că în ultimele luni zeci, sute de "influenceri" au devenit comentatori politici. Nu e rău, e chiar foarte bine să faci asta, e un drept și e superbine să fii implicat, mai grav e când o faci fără absolut nicio responsabilitate, fără să-ți bați capul să te uiți un pic înapoi, fără să-ți fie prea clar despre ce vorbești, grav e când n-ai nicio problemă să operezi cu sferturi de adevăr, cu informații neverificate, cu distribuiri ciudate, când singura ta preocupare e să-ți decredibilizezi adversarul cu orice preț. Să-l calomniezi fără argumente.

Dar oamenii au modele. Și modelele lor instigă la violență. Se fac liste. Liste cu oameni despre care se spune că au luat bani ca să mintă, ca să manipuleze. Acuzații grave, fără probe. E de ajuns afirmația și e adevărat. Adică se minte despre alți oameni cu nonșalanță. Și mint chiar ăia care au fost finanțați de cei despre care spun că i-au finanțat pe alții ca să mintă.

"Ești plătit" e noul refren. Dacă nu sunt de acord cu tine sunt plătit. Dacă nu vreau să accept să mă conducă unul care vrea să mă scoată din Europa, care amenință că desființează partidele, care cere bani de la cel care voia pe nimic aurul de la Roșia Montană și îi promite minele României, sunt plătit. Dacă nu vreau PSD-PNL, dacă nu vreau Ciolacu și șlehtele lor de mafioți cu Vicol, Nordis și portul Constanța și toți câți mai sunt, trebuie să vreau musai ce vor alții? Trebuie să cred în ce cred ei? Logica asta duce la violență.

George Simion, liderul partidului AUR, spune că ar "trebui jupuiți oameni de vii în piață publică". Sunt zeci de episoade în Parlamentul României pline de violență verbală, de agresivitate. El luptă împotriva sistemului ticăloșit îndemnând la violență din fotoliul de parlamentar, cheltuind salariul și indemnizațiile de acolo, partidul lui este finanțat din banii noștri, are consilier juridic la Parlament, dar fix cu mijloacele cu care ar putea să lupte, nu o face. Adică să facă legi care să schimbe țara. PSD a măcelărit legile justiției. Ați văzut vreun partid extremist care să propună modificarea lor în forma dinaintea lui Toader, Nicolicea și compania? I-ați văzut chemându-i pe ăștia de la USR să facă majoritate și să schimbe legile justiției? Nu, nu i-ați văzut, cum n-ați văzut nici casele alea de 35 de mii bucata.

"În România e dictatură, în Europa e dictatură", zice domnul Călin Georgescu pe X. Păi dacă în 1985 în vremea lu' Ceaușescu te adunai mai mult de trei persoane pe stradă te lua miliția pe loc, aia e dictatură. Când l-au omorât securiștii în bătaie pe Gheorghe Ursu că ținea jurnal despre mizeriile lui Ceaușescu aia era dictatură. Nu scoteai tu pietre din pavaj și dădeai foc la mașini de presă. Pentru așa ceva riscai cam totul. Dar e important să alimenteze cineva tensiunea din societate. Fă tu mitingul de la BEC din față la Moscova să vezi ce pățești.

Dacă partidele extremiste vor, pot să schimbe împreună cu USR felul în care se fac numirile la CCR. Pot să desemneze experți independenți care să avizeze judecătorii în comisiile juridice din Parlament și care să facă recomandări pe bază de competență, nu pe criterii politice cum e acum, iar parlamentul să dea după aia un vot la recomandarea experților independenți care analizează dosare. Dar noi avem altă treabă, vrem să servim pe tavă România rușilor.

Lumea prin stradă striga "jur să-mi apăr țara chiar cu prețul vieții", dar aceeași oameni probabil că îi disprețuiesc pe ucrainenii care chiar își apără țara cu prețul vieții. Există români care acceptă vrăjeala rusească cu Ucraina nu e țară. Rușii ne-u omorât poporul și în numele istoriei oricine vrea să ne predea unui dictator vechi de 26 de ani trădează suferința acestui popor. Nu, nu noi ce vrem în Europa suntem trădătorii.

Sunt convins că la protestul de la BEC care a degenerat în violențe nu au fost doar oameni violenți. Sunt convins că sunt oameni care cred sincer că domnul Georgescu sau domnul Simion sunt soluții pentru țară. E treaba lor. Eu zic că domnii de mai sus sunt oameni ai sistemului. Bine, nu o zic eu, o zice evidența.

Alți oameni au dreptul să zică și să creadă altfel. Dar violența nu poate impune nicio credință. Nu mă deranjează convingerile tale. Dar lasă-mă să le am pe ale mele. Dacă eu nu vreau să mă las convins de discurs fascist, legionar (pedepsite prin lege), de mercenari membri PSD, de dragoste pentru Putin, de fals patriotism, de naționalizare (revenire la comunism), de desființarea partidelor politice (anti-constituțional), lasă-mă-n durerea mea să nu convins de asta, iar dacă vrei să-mi schimbi părerea vino cu argumente, nu cu amenințări și înjurături. Iar dacă credința mea, nu e a ta, nu înseamnă că automat știi ce cred eu. Sunt chestiuni de logică, e trist că trebuie să ne explicăm așa.

Așteptam ca cel/cei în numele căror se comit violențe să dea un mesaj de delimitare de aceste violențe. Nu s-a întâmplat. Ce să înțelegem? Că așa se unește un popor? Validând prin tăcere violența unora împotriva altora? Asta e unirea? Sunt mort în conștință dacă nu mi se pare normal?

Avem o țară coruptă. Avem instituții slabe. Avem mafie transpartinică. Avem traseiști. Avem muncă la negru. O bună parte din populație muncește afară. Nu avem spitale, sistem de educație performant, suntem din ce în ce mai needucați (statistic) și ușor de manipulat.

Nu Europa ne-a adus toate astea. Nu NATO. Noi, noi am tolerat asta și tragem încă după comunismul care ne-a schilodit țara că așa am fost tranzacționați la Yalta. Europa ne-a dat bani nerambursabili (am primit mai mult decât sumele cu care am contribuit) care au mai scos țara asta la lumină. Europa le-a dat milioanelor de români drept de muncă. Unora le-a devenit casă pentru totdeauna. Europa asta e singura care mai luptă cu giganții tech pe care îi doare-n cur de individ. Peste capul nostru se fac alegeri care vor influența viața copiilor noștri.

Cine ne vrea afară din Europa trădează visul tuturor celor care au așteptat cu ochii spre cer o salvare începând cu 1946. În timp ce românii erau deportați în penitenciarele de muncă. Putin își omoară oponenții. Asta își doresc românii? Eliminarea celor care nu gândesc ca ei? Nu cred, România e mult mai mult de atât. Se va demonstra”.

