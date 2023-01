Concertele anului 2023 în România. Când vor cânta Depeche Mode, Deep Purple, Iggy Pop sau Pantera

Concertul Extraordinar de Anul Nou „O călătorie muzicală în Veneţia”, eveniment de gală aflat la a IX-a ediţie, va avea loc la Ateneul Român pe 4 ianuarie, de la ora 19.00, potrivit News.

Formaţia Timpuri Noi va cânta în 6 ianuarie, de la ora 21.30, la Hard Rock Cafe.

Direcţia 5 revine la Berăria H pe 10 ianuarie, iar pe 27 ianuarie concerteazã la Hard Rock Cafe.

Alternosfera revine pe 19 ianuarie la Bucureşti, la Hard Rock Cafe. Concertul va începe la ora 21.00.

Lords of the Sound va susţine un spectacol cu noul program „Music of Hans Zimmer”, pe 25 ianuarie, de la ora 20.00, la Sala Palatului din Bucureşti. Vor fi ascultate melodii din: melodii din „Dune”, „Spider-Man 2”, „The Dark Knight”, „Interstellar”, „Gravity”, „Sherlock Holmes”, „Angels and Demons”, „The Da Vinci Code”, „Pearl Harbor”, „Gladiator”, „Misiune imposibilă”, „Inception”, „Piraţii din Caraibe”, „Spirit”, „Wonder Woman” sau „Madagascar”.

Andre Rieu, la Cluj Napoca

Boney M. cu solista Liz Mitchell va concerta la Sala Palatului din Bucureşti pe 25 februarie, sub egida „Doisco Icons”.

Maestrul André Rieu va urca pe scena BT-Arena din Cluj-Napoca, pe 1, 2, 3 şi 4 martie. Cele patru reprezentaţii se vor număra printre cele mai grandioase show-uri organizate în România anul acesta.

Apreciatul trompetist Avishai Cohen va susţine un nou concert în România anul acesta, la Sala Rapsodia din Bucureşti, pe 6 martie. Alături de el, pe scenă vor fi: Yonathan Avishai (pian), Barak Mori (contrabas), Ziz Ravitz (baterie).

Show-ul Queen Rock Opera va avea loc pe 7 martie 2023 la Sala Palatului din Bucureşti. „Bohemian Rhapsody”, „Somebody to love”, „We Will Rock You”, „Don’t stop me now”, „Another One Bites the dust”, „Under Pressure”, „I Want to break free”, „Radio Gaga” sau „The show must go on” sunt câteva dintre melodiile formaţiei Queen care vor fi ascultate în spectacolul de două ore.

Mariza, stea a muzicii fado, revine în România pe 8 martie, la Sala Palatului.

Trupa canadiano-americană Palaye Royale cântă în premieră în România pe 8 martie, la Arenele Romane din Bucureşti (cort încălzit).

Show-ul „Bruce Dickinson - The Music of Jon Lord & Deep Purple” este programat pe 15 martie, la Sala Palatului. Alături de solistul Iron Maiden vor fi: Tanya O'Callaghan - bass, John O'Hara (Jethro Tull) - clape/hammond, Kaitner Z Doka (Jon Lord, Ian Paice) - chitară, Bernhard Welz (Jon Lord, Don Airey) - tobe, alături de Paul Mann (Deep Purple, Jon Lord) - dirijor, plus o orchestră simfonică completă, Bucharest Film Orchestra (de 80 de persoane).

WASP, la Arenele Romane

Britanicul Mike Rosenberg, cunoscut sub numele de scenă Passenger, va concerta pe 9 aprilie, la Arenele Romane din Bucureşti.

Eros Ramazzotti cânta pe 23 aprilie 2023 la Sala Palatului din Bucureşti. Evenimentul face parte din turneul de promovare a viitorului său album „Battito Infinito”.

Formaţia W.A.S.P. - basistul Mike Duda, chitaristul Doug Blair şi toboşarul Aquiles Priester, liderul trupei, Blackie Lawless - vor cânta pe 17 mai, la Arenele Romane.

Trupa de dans irlandez Lord of the Dance revine în 20 mai pe scena Sălii Palatului, cu spectacolul aniversar „25 Years of Standing Ovations”. Evenimentul marcheazã aniversarea a 25 de ani de turnee mondiale.

Pantera va fi cap de afiş la Romexpo în cadrul Metalhead Meeting, pe 27 mai.

Alternosfera, Trooper, OCS, ZOB şi Stema vor concerta pe 27 mai, la Arenele Romane, în a doua ediţie a Out of Office Fest.

Robbie Williams şi Sam Smith sunt headlinerii Festivalului Summer in the City, care vaa vea loc în Piaţa Constituţiei pe 3 şi 4 iunie. Pe scenă vor urca, printre alţii, Editors, LP, Calum Scott sau Abby Roberts.

The Hollywood Vampires, grupul format din Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry, Tommy Henricksen, revine la Bucureşti pe 8 iunie, la Romexpo.

A treia ediţie SAGA Festival va avea loc la Bucureşti, în perioada 23 - 25 iunie, la Romaero.

Deep Purple, la Romexpo

Festivalul Neversea 2023 va avea loc între 6 şi 9 iulie, pe plaja Neversea Beach din Constanţa.

Artistul italian Zucchero va susţine un concert pe 6 iulie la Sala Palatului iar pe 8 iulie la Cluj-Napoca.

Celebra trupã britanică Deep Purple are programat un concert la Romexpo pe 9 iulie. Una dintre cele mai influente trupe ale industriei muzicale, Deep Purple şi-a pus amprenta pe întregi generaţii de artişti.

Open Air Blues Festival Brezoi este programat între 18 şi 23 iulie.

Electric Castle va fi o ediţie organizată între 19 şi 23 iulie, unde publicul va fi prezent pe domeniul Banffy pentru cinci zile de experienţe complete. Iggy Pop, The Chemical Brothers, George Ezra şi The Hu din Mongolia sunt primele nume anunţate de organizatori.

Trupa Depeche Moderevine în România a treia oară, pe Arena Naţională pe 26 iulie. Show-ul face parte din turneul „Memento Mori” şi marcheazã cel de-al 15-lea album din cariera trupei Depeche Mode. Discul va fi lansat în primăvara prin casa de discuri Columbia Records.

Cea de-a 16-a ediţie ARTmania Festival are loc în perioada 28-30 iulie, în Piaţa Mare din Sibiu. Printre trupele confirmate se numără Porcupine Tree, Wardruna, Haken, TesseracT, Port Noir, Vulture Industries Emperor, SAMAEL şi Pain Of Salvation.

Rockstadt Extreme Fest 2023 va avea loc în perioada 2-6 august, la poalele cetăţii Râşnov, în inima Transilvaniei.

Cea de-a opta ediţie a festivalului UNTOLD va avea loc în perioada 3-6 august la Cluj-Napoca. Trupa Imagine Dragons este primul headliner anunţat de organizatori.

Rock simfonic, la Sala Palatului

Festivalul Fall in Love va fi organizat în perioada 1-3 septembrie, la Palatul Mogoşoaia.

Pe 17 septembrie, la Arenele Romane, va concerta britanicul Louis Tomlinson. Evenimentul face parte din turneul mondial de promovare a albumului „Faith in the Future”.

Trooper susţine în ziua de 19 noiembrie, de pe scena Sălii Palatului, un concert într-o variantă acompaniată de o orchestră formată din 50 de persoane. Evenimentul marchează 28 ani de la înfiinţarea trupei.

Un concert de rock simfonic în cadrul show-ului „Rock the Opera", dirijat de Friedemann Riehle, va avea loc pe 3 noiembrie, la Sala Palatului din Bucureşti. Fanii vor avea ocazia să asculte cântece ale unor trupe precum Queen, Pink Floyd, AC/DC, Deep Purple, U2 sau The Scorpions. Invitaţi speciali vor fi Giacomo Voli şi bateristul Franz Zapata.

Dată publicare: 01-01-2023