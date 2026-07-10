În ziua în care împlinește 44 de ani, jurnalista vorbește despre echilibru, familie și despre satisfacțiile unei profesii pe care o practică de 23 de ani.

Dincolo de activitatea din platou, aceasta spune că sursa energiei și a stării de bine se află în viața personală. Cu ocazia aniversării sale, Lavinia Petrea a răspuns câtorva întrebări despre ceea ce îi aduce echilibru și despre dorințele pe care le are pentru anii care urmează.

Lavinia Petrea spune că starea pe care o transmite în fiecare dimineață telespectatorilor nu este rezultatul unui efort făcut înainte de a intra în direct. Pentru ea, echilibrul profesional este strâns legat de liniștea și împlinirea pe care le găsește în viața personală.

„Echilibrul meu vine de acasă sau, mai bine zis, vin cu el de acasă dimineața devreme. Nu aș schimba nimic în viața mea personală, sufletul meu este mulțumit, recunoscător pentru ceea ce are și atunci nu trebuie să fac nimic forțat ca să zâmbesc. Vine din interior și știu că asta ajunge și la telespectatorii noștri, cărora le mulțumesc pentru că ne aleg în fiecare dimineață.”

Cele mai importante momente sunt cele petrecute alături de familie, spune ea, iar amintirile cele mai prețioase sunt legate de vacanțele petrecute împreună.

„Ziua perfectă este așa cum se întâmplă de ani buni: eu, soțul meu și copiii în vacanță. Este cel mai frumos cadou. Iar soțul meu face mereu ca ziua mea de naștere să fie specială. Sunt născută vara, îmi place să fiu aproape de mare, pe plaje liniștite și sălbatice, la apusuri minunate.

Îmi doresc să fim sănătoși eu și ai mei. Și așa să mă găsească și următorii ani: de mână cu soțul meu, bucurându-ne de noi și de copiii noștri.”

După 23 de ani de carieră în televiziune, Lavinia Petrea spune că satisfacția profesională nu vine neapărat din vizibilitate sau din performanțele de audiență. Ceea ce o motivează în continuare este sentimentul că poveștile pe care le spune ajung la public într-un mod corect și relevant.

„Atunci când simt că povestea unui om a fost corect spusă, indiferent de care parte a poveștii se poziționează telespectatorii. Și dacă acea poveste nu a fost spusă în zadar. Altfel, voi spune mereu că sunt atât de norocoasă că am o meserie pe care o iubesc și o fac cu aceeași pasiune și după 23 de ani.”