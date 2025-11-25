Kevin Spacey clarifică faptul că nu este un om fără adăpost şi spune că mii de persoane i-au oferit un loc unde să stea

Kevin Spacey a precizat că are unde locui, după ce într-un interviu recent a spus că stă în hoteluri și apartamente Airbnb.

„De obicei, nu îmi fac o prioritate din a corecta mass-media”, a declarat vedeta din „Usual Suspects” într-un videoclip publicat duminică pe Instagram.

„Dacă aș face asta, nu aș mai avea timp pentru altceva, dar având în vedere articolele recente care susțin că sunt fără adăpost, simt nevoia să răspund. Nu presei, ci miilor de oameni care m-au contactat în ultimele zile, oferindu-mi un loc unde să stau sau care m-au întrebat pur și simplu dacă sunt bine”, a spus Spacey, în vârstă de 66 de ani.

„Și vouă tuturor, permiteți-mi să vă spun că sunt cu adevărat emoționat de generozitatea voastră, punct”, a continuat el. „Dar simt că ar fi necinstit din partea mea să vă las să credeți că sunt într-adevăr fără adăpost în sensul colocvial al cuvântului”.

Detalii despre interviul recent cu The Telegraph

Spacey a adus în discuție recentul său interviu cu jurnalistul Mick Brown de la The Telegraph, publicat miercuri.

„În conversația mea cu Mick Brown, minunatul jurnalist... i-am spus că practic locuiesc în hoteluri și apartamente Airbnb și mă duc acolo unde am de lucru”, a spus actorul.

„Exact cum făceam când am început în această meserie. Am lucrat aproape non-stop tot anul acesta și, pentru asta, am foarte multe motive să fiu recunoscător”.

Situația sa financiară și planurile de viitor

Spacey a remarcat că există „mulți oameni” care „trăiesc pe străzi”, „în mașinile lor” sau în „situații financiare teribile”, dar că el nu se află în aceeași situație.

„Și îmi pare foarte rău pentru ei”, a spus el. „Dar din articolul în sine reiese clar că eu nu sunt unul dintre ei și nici nu am încercat să spun că sunt”.

Clarificarea lui Spacey vine după ce The Telegraph a publicat un articol cu titlul „Interviu cu Kevin Spacey: Fără adăpost, anulat și cântând în Cipru”. În timpul interviului, actorul a spus că stătea la hoteluri și în locuințe Airbnb.

„Nu am literalmente nicio casă, asta încerc să explic”, a spus el.

Vedeta din „American Beauty” a adăugat că situația sa financiară nu era „grozavă” după scandalul de agresiune sexuală, în care a negat acuzațiile și a fost achitat în instanță. De asemenea, el a menționat că „costurile din ultimii șapte ani au fost astronomice”.

Vedeta din „1780” a mărturisit că se simte ca și cum ar fi „înapoi la punctul de plecare și călătorind acolo unde este munca”.

„Totul este în depozit și sper că, la un moment dat, dacă lucrurile vor continua să se îmbunătățească, voi putea decide unde vreau să mă stabilesc din nou”, a spus el.

