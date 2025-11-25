Kevin Spacey clarifică faptul că nu este un om fără adăpost şi spune că mii de persoane i-au oferit un loc unde să stea

Stiri Mondene
25-11-2025 | 10:09
Kevin Spacey
Getty

Kevin Spacey a precizat că are unde locui, după ce într-un interviu recent a spus că stă în hoteluri și apartamente Airbnb.

autor
Ioana Andreescu

„De obicei, nu îmi fac o prioritate din a corecta mass-media”, a declarat vedeta din „Usual Suspects” într-un videoclip publicat duminică pe Instagram.

„Dacă aș face asta, nu aș mai avea timp pentru altceva, dar având în vedere articolele recente care susțin că sunt fără adăpost, simt nevoia să răspund. Nu presei, ci miilor de oameni care m-au contactat în ultimele zile, oferindu-mi un loc unde să stau sau care m-au întrebat pur și simplu dacă sunt bine”, a spus Spacey, în vârstă de 66 de ani.

„Și vouă tuturor, permiteți-mi să vă spun că sunt cu adevărat emoționat de generozitatea voastră, punct”, a continuat el. „Dar simt că ar fi necinstit din partea mea să vă las să credeți că sunt într-adevăr fără adăpost în sensul colocvial al cuvântului”.

Citește și
Kevin Spacey
Reacția lui Kevin Spacey, înaintea difuzării publice a acuzațiilor bărbaților care îl acuză de agresiune

Detalii despre interviul recent cu The Telegraph

Spacey a adus în discuție recentul său interviu cu jurnalistul Mick Brown de la The Telegraph, publicat miercuri.

„În conversația mea cu Mick Brown, minunatul jurnalist... i-am spus că practic locuiesc în hoteluri și apartamente Airbnb și mă duc acolo unde am de lucru”, a spus actorul.

„Exact cum făceam când am început în această meserie. Am lucrat aproape non-stop tot anul acesta și, pentru asta, am foarte multe motive să fiu recunoscător”.

Situația sa financiară și planurile de viitor

Spacey a remarcat că există „mulți oameni” care „trăiesc pe străzi”, „în mașinile lor” sau în „situații financiare teribile”, dar că el nu se află în aceeași situație.

„Și îmi pare foarte rău pentru ei”, a spus el. „Dar din articolul în sine reiese clar că eu nu sunt unul dintre ei și nici nu am încercat să spun că sunt”.

Clarificarea lui Spacey vine după ce The Telegraph a publicat un articol cu titlul „Interviu cu Kevin Spacey: Fără adăpost, anulat și cântând în Cipru”. În timpul interviului, actorul a spus că stătea la hoteluri și în locuințe Airbnb.

„Nu am literalmente nicio casă, asta încerc să explic”, a spus el.

Vedeta din „American Beauty” a adăugat că situația sa financiară nu era „grozavă” după scandalul de agresiune sexuală, în care a negat acuzațiile și a fost achitat în instanță. De asemenea, el a menționat că „costurile din ultimii șapte ani au fost astronomice”.

Vedeta din „1780” a mărturisit că se simte ca și cum ar fi „înapoi la punctul de plecare și călătorind acolo unde este munca”.

„Totul este în depozit și sper că, la un moment dat, dacă lucrurile vor continua să se îmbunătățească, voi putea decide unde vreau să mă stabilesc din nou”, a spus el.

O femeie a murit după ce a ajuns sub roțile unei basculante, în Argeș. Accidentul cumplit a fost surprins de o cameră de bord

Sursa: News.ro

Etichete: Kevin Spacey, locuinta,

Dată publicare: 25-11-2025 10:00

Articol recomandat de sport.ro
Gigi Becali sparge banca pentru transferul iernii: "1,5 milioane de euro"
Gigi Becali sparge banca pentru transferul iernii: "1,5 milioane de euro"
Citește și...
Kevin Spacey a vrut să se sinucidă. Actorul a izbucnit în plâns în timpul unui interviu:
Stiri Mondene
Kevin Spacey a vrut să se sinucidă. Actorul a izbucnit în plâns în timpul unui interviu: "Sunt dator milioane de dolari"

Kevin Spacey, 64 de ani, a izbucnit în lacrimi, într-un interviu cu Piers Morgan, în timp ce vorbea despre problemele financiare cu care se confruntă.

Reacția lui Kevin Spacey, înaintea difuzării publice a acuzațiilor bărbaților care îl acuză de agresiune
Stiri Mondene
Reacția lui Kevin Spacey, înaintea difuzării publice a acuzațiilor bărbaților care îl acuză de agresiune

Kevin Spacey se confruntă cu noi acuzații de agresiune sexuală, pe care le dezminte categoric. Acestea au apărut înaintea difuzării, săptămâna viitoare, a unui documentar care a reunit mărturiile mai multor bărbaţi.

Interviu ciudat cu Kevin Spacey şi Tucker Carlson. Blamează alegerile din 2024 şi rolul lui într-un film cunoscut
Stiri externe
Interviu ciudat cu Kevin Spacey şi Tucker Carlson. Blamează alegerile din 2024 şi rolul lui într-un film cunoscut

Kevin Spacey şi-a reluat tradiţia din Ajunul Crăciunului de a posta un videoclip bizar cu el în rolul personajului său din „House of Cards”, Frank Underwood.

 

Recomandări
Drone rusești pe teritoriul României, mesaje RO-Alert în Tulcea, Galați și Vrancea. Avioanele MApN sunt în aer
Stiri actuale
Drone rusești pe teritoriul României, mesaje RO-Alert în Tulcea, Galați și Vrancea. Avioanele MApN sunt în aer

Aeronave ale Forțelor Aeriene Române au fost ridicate de urgență marți dimineață, după ce radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat două drone care au pătruns succesiv în spațiul aerian al României, în zonele Tulcea și Galați.

Curtea Constituţională va discuta astăzi sesizările privind legea referitoare la plata pensiilor private
Stiri actuale
Curtea Constituţională va discuta astăzi sesizările privind legea referitoare la plata pensiilor private

Curtea Constituţională a României (CCR) discută, marţi, sesizările Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi AUR în legătură cu legea privind plata pensiilor private.

Percheziţii în Suceava și București în dosarul milionarilor din fosta URSS ajutați de funcționari români să obțină acte false
Stiri actuale
Percheziţii în Suceava și București în dosarul milionarilor din fosta URSS ajutați de funcționari români să obțină acte false

17 percheziţii, inclusiv la instituţii publice, au loc marţi dimineaţă, în judeţul Suceava, într-un dosar vizând acte de identitate cu domiciliul fictiv pentru persoane din Rusia, Ucraina, Republica Moldova şi alte state din fosta URSS.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 24 Noiembrie 2025

50:42

Alt Text!
La Măruță
24 Noiembrie 2025

01:30:46

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Noiembrie 2025

01:45:12

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Turismul dentar în România: sănătate fără frontiere

23:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28