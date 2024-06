Kevin Spacey a vrut să se sinucidă. Actorul a izbucnit în plâns în timpul unui interviu: "Sunt dator milioane de dolari"

Celebrul actor a recunoscut că în trecut a "depăşit limitele" şi "a fost prea îndrăzneţ", scrie The Guardian.

Kevin Spacey a câştigat un proces civil în SUA după ce a fost acuzat de avansuri sexuale nedorite la o petrecere în 1986, iar anul trecut a fost achitat la tribunalul Southwark Crown după ce a fost acuzat de agresiune sexuală asupra a patru bărbaţi în perioada 2001-2013. El a negat întotdeauna orice acuzaţii de infracţiuni şi comportament inadecvat.

Într-un interviu acordat pentru canalul de YouTube Piers Morgan Uncensored, Spacey a recunoscut că a "depăşit limitele" în trecut.

Când a fost întrebat cum, el a răspuns: "Să fiu prea îndemânatic, să ating pe cineva sexual într-un mod pe care nu ştiam la momentul respectiv că nu şi-l dorea. Am mângâiat oameni, am fost blând cu oamenii, aşa sunt eu".

"Dacă îi faci avansuri cuiva, nu vrei să fii agresiv. Vrei să fii blând. Vrei să vezi dacă va răspunde pozitiv", a mai spus actorul.

"Ar trebui să te anunţe că nu vor să o facă, astfel încât să înţelegi că este neconsensual şi să te opreşti", a adăugat acesta.

Kevin Spacey, în lacrimi în timpul interviului

Atunci când Piers Morgan l-a întrebat pe actor despre situaţia sa financiară, acesta a început să plângă. Spacey a povestit că locuinţa sa va fi vândută la licitaţie pentru a achita facturile legale după acuzaţiile de comportament sexual nepotrivit formulate împotriva sa.

"Săptămâna aceasta, locul în care am locuit în Baltimore este executat silit, casa mea este vândută la licitaţie", a afirmat actorul.

"Trebuie să mă întorc la Baltimore şi să-mi pun toate lucrurile în depozit. Aşa că răspunsul la această întrebare este că nu sunt foarte sigur unde voi locui acum, dar am trăit în Baltimore... de când am început să filmăm House of Cards acolo... M-am mutat acolo în 2012", a continuat el.

Când a fost întrebat de ce îşi vinde casa, el a răspuns "Nu pot plăti facturile pe care le datorez. De câteva ori am crezut că o să-mi declar falimentul, dar am reuşit să ne cam ferim, cel puţin până în prezent". Spacey a precizat că datorează "multe milioane" de dolari.

Actorul a dezvăluit că, din cauza problemelor prin care trece, s-a luptat cu gânduri sinucigașe, notează Daily Mail.

Un actor controversat

Kevin Spacey a fost concediat din serialul "House of Cards" atunci când au apărut acuzaţiile din 2017, în timpul celui de-al şaselea sezon al serialului, iar mai târziu a fost eliminat din filmul "All the Money in the World" şi înlocuit cu Christopher Plummer, care a trebuit să refacă scenele în ultimul moment.

În 2022, actorul a fost dat în judecată la Înalta Curte din Londra de un bărbat care a susţinut că a fost agresat sexual de Spacey şi a suferit "daune psihice". Cazul a fost suspendat în timpul procesului său penal, dar a fost reluat după o audiere în luna mai.

Kevin Spacey are două premii Oscar, pentru cel mai bun actor în rol secundar pentru "The Usual Suspects" în 1996 şi pentru cel mai bun actor în 2000 pentru "American Beauty", care i-a adus şi un premiu Bafta pentru actor principal.

