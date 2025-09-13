Kendall Jenner ar vrea să renunțe la modeling. Care este motivul. „O să mă opresc din tot. Nu glumesc”

13-09-2025 | 10:02
Kendall Jenner
Getty

Kendall Jenner, în vârstă de 29 de ani, a dezvăluit că are de gând să renunțe la cariera sa de model și să se retragă definitiv din lumina reflectoarelor, alegând în schimb să se concentreze pe adevărata ei pasiune: designul de interior.

Vedeta din „Kardashians” a crescut în atenția publicului, debutând în reality show-ul familiei sale, „Keeping Up With The Kardashians”, la doar 11 ani.

De atunci, „clanul” Kardashian-Jenner a semnat un contract profitabil cu Hulu pentru continuarea serialului de tip reality, însă starul podiumurilor a recunoscut pentru revista Vogue că nu este „cea mai mare pasiune” a ei.

„Jur pe Dumnezeu, o să mă opresc din tot și o să mă ocup doar de designul de locuințe. Nu glumesc”, a declarat Jenner în interviul acordat luni, alături de colega sa de podium, Gigi Hadid.

„Îmi iubesc casa din Los Angeles, dar îmi place și viața simplă. Îmi place să mă trezesc dimineața, să îmi pun un costum de baie sau un trening, fără machiaj, și să fiu liberă toată ziua”, a adăugat ea.

Săptămâna Modei de la Paris
Săptămâna Modei de la Paris 2024. Cum au fost surprinse vedetele pe străzile din capitala Franței. GALERIE FOTO

„Mă gândesc mult la viitor, dar încerc să nu planific prea mult, pentru că știți că sunt o persoană care face planuri”, a continuat Jenner. Ea a explicat că este o fire casnică și a spus că adoră „să se simtă normală” în zilele în care nu defilează pe podium pentru brandurile de lux.

„Îmi place să merg la competițiile ecvestre îmbrăcată exact ca toată lumea, cu casca pe cap, ochelarii de soare și uniforma mea, iar acolo pot concura sub un nume complet diferit”, a spus ea.

Kendall Jenner a debutat pe micile ecrane în 2007 și, în anii următori, a ajuns să fie desemnată cel mai bine plătit model din lume.

