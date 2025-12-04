Kate Winslet, la premiera „Goodbye June”, unde și-a celebrat debutul regizoral alături de fiul său. GALERIE FOTO

Kate Winslet a atras toate privirile pe covorul roșu la premiera filmului Goodbye June, impresionând printr-o apariție elegantă într-o rochie neagră cu croială clasică, în timp ce își celebra debutul regizoral alături de fiul ei, Joe Anders.

Actriţa, în vârstă de 50 de ani, se află pentru prima dată în postura de regizor, marcându-şi debutul în spatele camerei cu această dramă de familie, al cărei scenariu a fost scris de fiul ei, Joe, în vârstă de 21 de ani, potrivit Daily Mail.

Kate a arătat senzaţional într-o rochie neagră, cu decolteu adânc, pe care a accesorizat-o cu o curea lată, în timp ce Joe, al cărui tată este regizorul Sam Mendes, 60 de ani, a optat pentru un smoking clasic negru, asortat cu o cămaşă albă, pantaloni şi pantofi eleganți.

Kate s-a despărţit de Sam în 2010, după şapte ani de căsnicie, iar Joe a adoptat ulterior numele de scenă Anders.

Distribuţia de top a filmului Goodbye June îi include pe Andrea Riseborough, Toni Collette şi Timothy Spall, care au păşit, de asemenea, pe covorul roşu.

