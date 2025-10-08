Johan Strauss, sărbătorit. ”Valsuri diafane şi polci ameţitoare” la Ateneul Român: ”Concert la Curtea Imperială”

Pe 18 octombrie 2025, de la ora 19:00, Ateneul Român devine gazda unui eveniment de excepție: ”Concert la Curtea Imperială.”

În fața publicului se vor afla tenorul Ştefan von Korch şi soprana Oana Maria Şerban, alături de Orchestra Filarmonicii George Enescu, sub bagheta dirijorului Tiberiu Dragoş Oprea.

Spectacolul va fi prilej de dublă sărbătoare: va celebra muzical 200 de ani de la naşterea lui Johan Strauss fiul şi va onora Ziua Naţională a Austriei, ”într-un program de valsuri diafane şi polci ameţitoare ce vor recrea atmosfera fastuoasă de la Curtea Imperială”, anunță organizatorii evenimentului într-un comunicat de .

Tenorul Ştefan von Korch: ”Selecţia muzicală va fi un omagiu adus spiritului vienez, evocând atmosfera fastuoasă a curților imperiale și bucuria dansului, care au făcut din creațiile lui Strauss un simbol al rafinamentului și al vivacității. În acest cadru solemn și festiv, publicul va fi purtat într-o călătorie sonoră ce unește tradiția austriacă și măiestria artistică românească.”

Corneliu Teofil Teaha, organizator: «„Concert la Curtea Imperială” nu este doar un spectacol muzical, ci și o celebrare a prieteniei culturale dintre România și Austria, o invitație la noblețe și emoție. Sub cupola Ateneului Român, armonia muzicii va deveni limbaj comun între națiuni, iar fiecare acord al orchestrei va aminti că marile valori artistice nu au granițe, ci se regăsesc în sufletele tuturor celor care știu să le asculte și să le prețuiască. Seara este cu atât mai specială cu cât anul 2025 aduce o aniversare de rezonanță universală: 200 de ani de la nașterea lui Johann Strauss II, „regele valsului”.»

Derulat sub patronajul Ambasadei Austriei la București şi organizat de Fundația Prof. Dr. Teaha, evenimentul va fi unul ”de mare eleganță culturală și diplomatică”.

Cine este tenorul Ştefan von Korch

Cu o prezenţă dinamică în viaţa culturală naţională, Ştefan von Korch a început anul 2025 pe scena Filarmonicii de Stat Transilvania, în Carmina Burana, lucrarea sa „semnătură,” în care va deschide în octombrie şi stagiunea Filarmonicii Arad, a trecut pe la Opera Naţională din Iaşi în „Văduva veselă 2.0” în regia lui Andrei Şerban şi derulează lunar seria de concerte Musical Extravaganza, proiect de pionierat cultural din capitală, cu extensii şi pe scenele din Braşov, Piteşti, Sibiu şi Craiova, pentru care este solist-gazdă şi coordonator artistic.

Este vocea inconfundabilă pentru linia de tenor din Carmina Burana – un pasaj aflat la limita capacităţilor vocii masculine, prin a cărui interpretare navighează cu o uşurinţă debordantă.

Graţie manierei de interpretare acestei lucrări a fost invitat în peste 40 de spectacole de Carmina Burana, în Filarmonicile şi Instituţiile de cultură din ţară, dar şi peste hotare; anul trecut a deschis Festivalul Palermo Classica, în Carmina Burana, cu o interpretare aclamată în presa din peninsulă şi din România.

În anul 2023 a fost singurul solist român din turneul China Tour 2023, alături de Orchestra Reino de Aragon din Spania.

Numele său se leagă şi de peste 15 spectacole la Opera Naţională din Bucureşti unde a fost de-a lungul vremii invitat în „Bărbierul din Sevilla,, „Elixirul Dragostei” şi „Falstaff,” dar şi de premiera naţională a operei „I Puritani” de Vicenzo Belinni, (Opera Naţională din Cluj Napoca,) una dintre cele mai înalte partituri scrise pentru voce masculină.

Anul 2024 l-a încheiat cu apariţii de marcă la Teatrul Naţional de Operetă şi Musical Ion Dacian, la Sala Palatului şi la Filarmonicile din Târgu-Mureş şi Timişoara.

A intrepretat rolurile specifice vocii lui din foarte cunoscutele opere: “Rigoletto”, “Bărbierul din Sevilla”, “Elixirul Dragostei”, “Don Pasquale”, pe scenele Operelor din Bucureşti, Cluj şi Iaşi şi o prezenţă constantă pe scenele filarmonicilor naţionale.

Cine este soprana Oana Maria Şerban

Cu un zâmbet cald și o voce care îmbină sensibilitatea cu forța, Oana Șerban cucerește scenele din țară și din străinătate. Timbrul ei aparte are puterea de a transforma fiecare piesă într-o poveste și fiecare notă într-o emoție. De la energia rolurilor de operă, la delicatețea pop-operei și bucuria musicalului, Oana trăiește fiecare apariție pe scenă ca pe o întâlnire cu publicul de suflet.

În anul curent soprana Oana Maria Şerban a fost „Elle” – unicul personaj din „Frumosul indiferent” şi „Vocea umană,” pe scena Teatrului Naţional de Operetă şi Musical „Ion Dacian,” a interpretat personajul Miss Honey în „Matilda,” musicalul Operei Comice pentru Copii premiat în Gala UNITER şi a dubutat în rolul Rosina din „Barbierul din Sevilla” de Rossini, producţie a Operei Naţionale din Bucureşti.

Anul trecut, talentata soprană de coloratură a cântat în Grădinile Palatului Versailles, cu ocazia deschiderii Jocurilor Olimpice de la Paris, a performat la Musikverein din Viena în rolul Dochiţa din Opereta „Crai nou”, alături de Opera Naţională din Bucureşti şi a debutat la Opera Națională din București în 2023 în rolurile Olympia din opera Povestirile lui Hoffmann, de J.Offenbach, Gilda din opera Rigoletto de Giuseppe Verdi, si cel mai recent Susanna, din opera Nunta lui Figaro de Wolfgang Amadeus Mozart.

Este eroina favorită a celor mici în roluri memorabile pe scena Operei Comice pentru copii, unde a fost, printre altele, Rosina din opera Bărbierul din Sevilla, Clorinda din opera Cenușăreasa, ambele de Gioachino Rossini, Norina din opera Don Pasquale și Adina, din opera Elixirul dragostei, de Gaetano Donizetti.

