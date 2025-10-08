Johan Strauss, sărbătorit. ”Valsuri diafane şi polci ameţitoare” la Ateneul Român: ”Concert la Curtea Imperială”

Stiri Mondene
08-10-2025 | 09:40
Concert la Curtea Imperială
comunicat de presa

Pe 18 octombrie 2025, de la ora 19:00, Ateneul Român devine gazda unui eveniment de excepție: ”Concert la Curtea Imperială.”

autor
Cristian Matei

În fața publicului se vor afla tenorul Ştefan von Korch şi soprana Oana Maria Şerban, alături de Orchestra Filarmonicii George Enescu, sub bagheta dirijorului Tiberiu Dragoş Oprea.

Spectacolul va fi prilej de dublă sărbătoare: va celebra muzical 200 de ani de la naşterea lui Johan Strauss fiul şi va onora Ziua Naţională a Austriei, ”într-un program de valsuri diafane şi polci ameţitoare ce vor recrea atmosfera fastuoasă de la Curtea Imperială”, anunță organizatorii evenimentului într-un comunicat de .

Tenorul Ştefan von Korch: ”Selecţia muzicală va fi un omagiu adus spiritului vienez, evocând atmosfera fastuoasă a curților imperiale și bucuria dansului, care au făcut din creațiile lui Strauss un simbol al rafinamentului și al vivacității. În acest cadru solemn și festiv, publicul va fi purtat într-o călătorie sonoră ce unește tradiția austriacă și măiestria artistică românească.”

Corneliu Teofil Teaha, organizator: «„Concert la Curtea Imperială” nu este doar un spectacol muzical, ci și o celebrare a prieteniei culturale dintre România și Austria, o invitație la noblețe și emoție. Sub cupola Ateneului Român, armonia muzicii va deveni limbaj comun între națiuni, iar fiecare acord al orchestrei va aminti că marile valori artistice nu au granițe, ci se regăsesc în sufletele tuturor celor care știu să le asculte și să le prețuiască. Seara este cu atât mai specială cu cât anul 2025 aduce o aniversare de rezonanță universală: 200 de ani de la nașterea lui Johann Strauss II, „regele valsului”.»

Citește și
Robbie Williams - AGERPRES
Turcia i-a interzis concertul lui Robbie Williams de la Istanbul, programat pe 7 octombrie. Motivul invocat

Derulat sub patronajul Ambasadei Austriei la București şi organizat de Fundația Prof. Dr. Teaha, evenimentul va fi unul ”de mare eleganță culturală și diplomatică”.

Biletele sunt disponibile pe Eventim.ro

Cine este tenorul Ştefan von Korch

Cu o prezenţă dinamică în viaţa culturală naţională, Ştefan von Korch a început anul 2025 pe scena Filarmonicii de Stat Transilvania, în Carmina Burana, lucrarea sa „semnătură,” în care va deschide în octombrie şi stagiunea Filarmonicii Arad, a trecut pe la Opera Naţională din Iaşi în „Văduva veselă 2.0” în regia lui Andrei Şerban şi derulează lunar seria de concerte Musical Extravaganza, proiect de pionierat cultural din capitală, cu extensii şi pe scenele din Braşov, Piteşti, Sibiu şi Craiova, pentru care este solist-gazdă şi coordonator artistic.

Este vocea inconfundabilă pentru linia de tenor din Carmina Burana – un pasaj aflat la limita capacităţilor vocii masculine, prin a cărui interpretare navighează cu o uşurinţă debordantă.

Graţie manierei de interpretare acestei lucrări a fost invitat în peste 40 de spectacole de Carmina Burana, în Filarmonicile şi Instituţiile de cultură din ţară, dar şi peste hotare; anul trecut a deschis Festivalul Palermo Classica, în Carmina Burana, cu o interpretare aclamată în presa din peninsulă şi din România.

În anul 2023 a fost singurul solist român din turneul China Tour 2023, alături de Orchestra Reino de Aragon din Spania.

Numele său se leagă şi de peste 15 spectacole la Opera Naţională din Bucureşti unde a fost de-a lungul vremii invitat în „Bărbierul din Sevilla,, „Elixirul Dragostei” şi „Falstaff,” dar şi de premiera naţională a operei „I Puritani” de Vicenzo Belinni, (Opera Naţională din Cluj Napoca,) una dintre cele mai înalte partituri scrise pentru voce masculină.

Anul 2024 l-a încheiat cu apariţii de marcă la Teatrul Naţional de Operetă şi Musical Ion Dacian, la Sala Palatului şi la Filarmonicile din Târgu-Mureş şi Timişoara.

În anul 2023 a fost singurul solist român din turneul China Tour 2023, alături de Orchestra Reino de Aragon din Spania.

A intrepretat rolurile specifice vocii lui din foarte cunoscutele opere: “Rigoletto”, “Bărbierul din Sevilla”, “Elixirul Dragostei”, “Don Pasquale”, pe scenele Operelor din Bucureşti, Cluj şi Iaşi şi o prezenţă constantă pe scenele filarmonicilor naţionale.

Cine este soprana Oana Maria Şerban

Cu un zâmbet cald și o voce care îmbină sensibilitatea cu forța, Oana Șerban cucerește scenele din țară și din străinătate. Timbrul ei aparte are puterea de a transforma fiecare piesă într-o poveste și fiecare notă într-o emoție. De la energia rolurilor de operă, la delicatețea pop-operei și bucuria musicalului, Oana trăiește fiecare apariție pe scenă ca pe o întâlnire cu publicul de suflet.

În anul curent soprana Oana Maria Şerban a fost „Elle” – unicul personaj din „Frumosul indiferent” şi „Vocea umană,” pe scena Teatrului Naţional de Operetă şi Musical „Ion Dacian,” a interpretat personajul Miss Honey în „Matilda,” musicalul Operei Comice pentru Copii premiat în Gala UNITER şi a dubutat în rolul Rosina din „Barbierul din Sevilla” de Rossini, producţie a Operei Naţionale din Bucureşti.

 Anul trecut, talentata soprană de coloratură a cântat în Grădinile Palatului Versailles, cu ocazia deschiderii Jocurilor Olimpice de la Paris, a performat la Musikverein din Viena în rolul Dochiţa din Opereta „Crai nou”, alături de Opera Naţională din Bucureşti şi a debutat la Opera Națională din București în 2023 în rolurile Olympia din opera Povestirile lui Hoffmann, de J.Offenbach, Gilda din opera Rigoletto de Giuseppe Verdi, si cel mai recent Susanna, din opera Nunta lui Figaro de Wolfgang Amadeus Mozart.

Este eroina favorită a celor mici în roluri memorabile pe scena Operei Comice pentru copii, unde a fost, printre altele, Rosina din opera Bărbierul din Sevilla, Clorinda din opera Cenușăreasa, ambele de Gioachino Rossini, Norina din opera Don Pasquale și Adina, din opera Elixirul dragostei, de Gaetano Donizetti.

Interviu cu violonista Rusanda Panfili. De la primele concerte din București la marile scene internaționale

Sursa: Pro TV

Etichete: concert, ateneu, muzica clasica,

Dată publicare: 08-10-2025 09:40

Articol recomandat de sport.ro
Americanii i-au calculat averea lui Cristiano Ronaldo. Rezultatul i-a șocat
Americanii i-au calculat averea lui Cristiano Ronaldo. Rezultatul i-a șocat
Citește și...
Formația Nick Cave & The Bad Seeds va susține un concert la Summer Well Festival 2026
Stiri Mondene
Formația Nick Cave & The Bad Seeds va susține un concert la Summer Well Festival 2026

Formația Nick Cave & The Bad Seeds va cânta la cea de-a 15 ediţie a Summer Well Festival, care va avea loc între 7 şi 9 august 2026 pe Domeniul Ştirbey din București.

Turcia i-a interzis concertul lui Robbie Williams de la Istanbul, programat pe 7 octombrie. Motivul invocat
Stiri Mondene
Turcia i-a interzis concertul lui Robbie Williams de la Istanbul, programat pe 7 octombrie. Motivul invocat

Turcia a interzis concertul lui Robbie Williams de pe 7 octombrie la Istanbul, invocând „motive de securitate”, după apeluri la proteste din partea ONG-urilor.

Filarmonica George Enescu deschide Stagiunea 2025-2026 cu două concerte simfonice sold-out
Cultura
Filarmonica George Enescu deschide Stagiunea 2025-2026 cu două concerte simfonice sold-out

PARTENERIAT. Filarmonica George Enescu deschide astăzi, 1 octombrie, Stagiunea 2025-2026, cu un program artistic excepțional, interpretat în colaborare cu artiști renumiți din străinătate și din țară.

 

Interviu cu violonista Rusanda Panfili. De la primele concerte din București la marile scene internaționale
Cultura
Interviu cu violonista Rusanda Panfili. De la primele concerte din București la marile scene internaționale

Violonista și artista Rusanda Panfili a povestit, într-un interviu acordat Știrilor PRO TV, despre legătura ei profundă cu muzica, începuturile din copilărie și inspirația venită din familie.

Recomandări
LIVE UPDATE: Ciclonul Barbara, deasupra României. Codul roșu a fost prelungit în Constanța. Cum arată noua hartă meteo
Stiri actuale
LIVE UPDATE: Ciclonul Barbara, deasupra României. Codul roșu a fost prelungit în Constanța. Cum arată noua hartă meteo

Codul roșu de ploi torențiale a expirat în patru județe și municipiul București. În Constanța, avertizarea meteo a fost prelungită până la ora 18:00.

CCR a amânat din nou decizia în cazul pensiilor magistraților, dar și cele privind măsurile fiscale ale Guvernului Bolojan
Stiri Politice
CCR a amânat din nou decizia în cazul pensiilor magistraților, dar și cele privind măsurile fiscale ale Guvernului Bolojan

Judecătorii Curții Constituționale au amânat din nou, miercuri, 8 octombrie, pronunțarea în cazul pensiilor speciale ale magistraților, fiind anunțată data de 20 octombrie. De asemenea, a fost amânată și decizia privind măsurile fiscale.

CSM, după amânarea CCR. O situație de o „gravitate excepțională”. Consiliul anunță continuarea acțiunilor de protest
Stiri Justitie
CSM, după amânarea CCR. O situație de o „gravitate excepțională”. Consiliul anunță continuarea acțiunilor de protest

Consiliul Superior al Magistraturii arată o situație de „gravitate excepţională” în sistemul judiciar, cauzată de atitudinea ostilă a politicienilor față de justiție și inițierea demersului legislativ privind modificarea statutului magistraților, la CCR.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 08 Octombrie 2025

47:35

Alt Text!
Vorbește Lumea
08 Octombrie 2025

01:45:57

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
7 Octombrie 2025

01:30:55

Alt Text!
ePlan
Ediția 2

16:43

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28