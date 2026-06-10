K-POP Days este unul dintre festivalurile tematice găzduite de NIBIRU în vara 2026. Pe lângă marile evenimente muzicale, stațiunea va găzdui zilnic concerte, spectacole, experiențe pentru familii, activități sportive, restaurante și zone dedicate petrecerii timpului liber.

Cele două anunțuri vin după confirmarea lui TAEMIN și consolidează poziționarea K-POP Days drept unul dintre cele mai importante evenimente dedicate culturii K-pop din Europa Centrală și de Est.

JEON SOMI este una dintre cele mai recognoscibile și influente prezențe ale noului val K-pop, cu un parcurs artistic care a început în televiziunea muzicală coreeană, a continuat cu debutul în I.O.I și s-a consolidat apoi printr-o carieră solo cu impact internațional. Prezența ei la K-POP Days vorbește direct unei generații de fani care au urmărit transformarea K-pop-ului într-un fenomen cultural global, dincolo de muzică, către fashion, beauty și lifestyle.

SOMI s-a remarcat în 2016, când a ocupat locul 1 în show-ul Produce 101 și a debutat ulterior în I.O.I, unul dintre grupurile definitorii pentru noua expansiune internațională a industriei K-pop. După perioada I.O.I, și-a continuat drumul ca artist solo, iar debutul său oficial sub THEBLACKLABEL a avut loc în 2019, cu single-ul „Birthday”, urmat de albumul XOXO și de EP-ul Game Plan, din care „Fast Forward” a devenit una dintre piesele reprezentative ale carierei sale recente.Ea este una dintre artistele care au ajutat la normalizarea ideii de solo female act în K-pop.

În același timp, XENITH aduce în festival o altă fațetă a culturii K-pop de astăzi: intersecția dintre fandom, club culture și conținut viral. Acesta este un DJ din New York, cu seturi dominant K-pop și peste 700.000 de urmăritori și 340 de milioane de vizualizări.

Cu o prezență online puternică și o identitate creativă construită în jurul tranzițiilor și mixurilor neobișnuite, XENITH s-a impus ca unul dintre artiștii care duc K-pop-ul dincolo de zona clasică de concert și îl traduc într-un format de show conectat la nightlife și la dinamica virală a internetului.

„K-POP Days este un festival pe care îl construim cu respect real pentru comunitate și pentru amploarea acestui fenomen cultural. După TAEMIN, anunțurile JEON SOMI și XENITH confirmă foarte clar direcția noastră: vrem să aducem în România artiști relevanți, care contează cu adevărat pentru istoria și prezentul K-pop-ului.” - Selly.

Înaintea acestor anunțuri, TAEMIN, membru SHINee și unul dintre cei mai influenți performeri K-pop ai ultimelor două decenii, a fost confirmat ca primul artist internațional al festivalului, un nume care a contribuit decisiv la standardele moderne ale scenei și care și-a consolidat statutul global prin apariții pe scene majore, inclusiv Coachella 2026. Împreună, cele trei nume conturează un festival care construiește o poveste completă despre K-POP.

Pentru comunitatea K-pop din România, această serie de anunțuri confirmă direcția unui festival creat pentru fani, dar și pentru publicul care vrea să descopere cultura coreeană în forma ei actuală.. K-pop-ul este un ecosistem cultural care influențează moda, social media, dansul și felul în care o generație întreagă se raportează la muzică și identitate.

K-POP Days este conceput ca un festival creat de fani, pentru fani, iar timp de două zile NIBIRU va reuni concerte live, activări tematice, experiențe interactive, zone dedicate comunității și conținut inspirat de cultura pop sud-coreeană. Festivalul face parte din calendarul NIBIRU pentru vara 2026, în cadrul unei stațiuni de entertainment dezvoltată în Costinești, care include 46 de zile de evenimente.

Abonamentele pentru K-POP Days sunt disponibile începând cu 499 RON pentru categoria General Access, sunt nominale, netransferabile și nerambursabile, iar vârsta minimă de participare este de 10 ani; minorii cu vârste între 10 și 15 ani trebuie să fie însoțiți de un părinte sau tutore legal.

NIBIRU este noua stațiune de entertainment de la Costinești, deschisă zilnic în sezonul de vară și construită în jurul ideii că fiecare zi poate oferi o experiență diferită. De la festivaluri și concerte la restaurante, activități sportive, experiențe culturale și programe pentru familii, NIBIRU reunește într-un singur loc publicuri, generații și comunități diferite.

Despre NIBIRU

NIBIRU este o stațiune de entertainment dezvoltată în Costinești, unde au loc concerte, festivaluri, activități sportive, experiențe culturale și programe dedicate publicului larg. Concepută pentru a reuni generații și comunități diferite, NIBIRU oferă experiențe pentru tineri, familii, copii și turiști care caută mai mult decât o destinație tradițională de vacanță.