Jared Leto, acuzații grave. Mai multe femei susțin că actorul a avut un comportament sexual nepotrivit când ele erau minore

Într-un nou raport publicat sâmbătă de Air Mail, nouă femei l-au acuzat pe Leto de comportament nepotrivit de-a lungul anilor, inclusiv de flirt cu adolescente, scrie The Guardian.

Vorbind cu postul de televiziune, o femeie a declarat că în 2006, când avea 16 ani, Leto a abordat-o în fața unei cafenele din Los Angeles. Potrivit femeii, Leto, care era alături de actrița Ashley Olsen, a apucat-o de braț.

Mărturiile victimelor

„M-am uitat în jos și era Jared Leto”, a declarat femeia pentru Air Mail, adăugând: „Am avut o conversație rapidă și mi-a luat numărul”. Ea a continuat spunând că Leto a sunat-o acasă câteva zile mai târziu: „Nu știu dacă era drogat sau ce ... Era cea mai ciudată, cea mai scârboasă voce ... [Dar] pentru mine, e Jared, știi?”

Ea a declarat că Leto i-a spus că organizează o petrecere la el acasă în acea seară și că a invitat-o. Femeia a refuzat. O altă femeie a povestit o experiență similară, spunând că, pe când avea 16 ani, în 2008, a fost la un eveniment într-o reședință privată din Beverly Hills, unde Leto „o privea atât de intens”.

„M-a întrebat câți ani am. I-am spus: 'Am 16 ani. Tu câți ani ai?'”. Leto, care avea 36 de ani la acea vreme, i-a cerut numărul de telefon. Cei doi au început o corespondență prin e-mail, care în cele din urmă a dus la vizita ei acasă la Leto în aprilie 2009, relatează publicația. „Îmi amintesc că m-a tachinat tot timpul cât am fost acolo. Flirta cu mine. Se apropia, apoi se îndepărta, ca și cum ar fi fost un joc”, a declarat femeia.

„Comunicările lor nu conțin nimic sexual sau nepotrivit ... iar doamna a solicitat ulterior să lucreze ca asistent personal al dlui Leto, subliniind în continuare absența oricărui lucru nepotrivit în oricare dintre interacțiunile lor”, susține într-o declarație pentru Air Mail, un reprezentant al artistului. Potrivit AirMail, victima a negat că ar fi candidat vreodată pentru un post de asistent personal al lui Leto.

În timpul unei alte vizite, femeia a spus că Leto a ieșit dintr-o cameră complet dezbrăcat când ea avea 17 ani. „A ieșit pur și simplu, ca și cum ar fi fost ceva normal... M-am gândit că poate asta fac bărbații adulți”, a declarat ea pentru Air Mail.

O altă femeie care a vorbit cu postul de televiziune a declarat că ea și Leto au început o relație prin SMS în timp ce ea era încă minoră. Potrivit acesteia, Leto îi punea întrebări nepotrivite în timpul vizitelor ei la el acasă, cum ar fi: „Se culcă cu tine vreunul dintre băiețeii cu care ieși?”

Un reprezentant al lui Leto a „negat în mod expres” acuzațiile diferitelor femei raportate în Air Mail. Jared Leto însuși nu a comentat încă acuzațiile.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: