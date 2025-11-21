Jane Fonda, dezvăluiri personale: „Am crezut că o să mor înainte de 30 de ani din cauza drogurilor și a singurătății”

21-11-2025 | 19:04
Jane Fonda
Getty

Jane Fonda, ajunsă aproape de 88 de ani, mărturisește că nu credea că va depăși vârsta de 30, convinsă că tinerețea marcată de „droguri și singurătate” o va distruge.

Ioana Andreescu

Actrița spune că astăzi trăiește cea mai împlinită și conștientă perioadă a vieții ei, potrivit Daily Mail.

Vorbind în The Look, o serie specială din podcastul IMO al lui Michelle Obama, ea a spus: „Nu credeam că voi trăi după 30 de ani. Eram sigură că voi muri. Tinerețea mea nu a fost deosebit de fericită. Nu sunt dependentă, dar credeam că voi muri din cauza drogurilor și a singurătății. Așa că faptul că aproape am 88 de ani este uluitor pentru mine. Nu m-aș întoarce înapoi pentru nimic. Mă simt mai centrată, mai întreagă, mai completă. Sunt foarte fericită, singură.”

Cum și-a schimbat Jane Fonda perspectiva asupra vieții la 60 de ani

Jane nu a fost „niciodată” speriată de îmbătrânire sau de sfârșitul vieții, după ce și-a acordat timp pentru a reflecta înainte de a intra în „actul final”. Ea a spus: „Mai important, nu mi-e frică de moarte. Cel mai important lucru pe care l-am făcut a fost când urma să împlinesc 60 de ani și, în mintea mea… acesta era începutul actului meu final și nu știam cum să-l trăiesc.”

La vremea aceea, actrița din 80 for Brady a reflectat asupra celor mai mari temeri ale sale, iar acest lucru i-a schimbat perspectiva.

Jane Fonda
Celebra Jane Fonda a dezvăluit obiceiul absolut banal pe care-l respectă în fiecare zi, ca să arate bine și la 87 de ani

Ea a spus: „Mi-e teamă să mor cu multe regrete. L-am văzut pe tatăl meu murind cu multe regrete. A fost o realizare importantă pentru mine, pentru că dacă nu vrei să mori cu regrete, atunci trebuie să trăiești ultima parte a vieții în așa fel încât să nu existe regrete. De asemenea, vreau să fiu înconjurată de oameni care mă iubesc. Iertarea intră în joc, inclusiv iertarea de sine. De fapt, asta m-a ghidat în ultimii 30 de ani. Am trăit astfel încât să nu am regrete.”

Jane crede că bătrânețea poate fi „fantastică”.

Ea a spus: „Cred că bătrânețea este fantastică dacă este trăită cu intenție. Intenționalitatea este cheia. Să te gândești cu adevărat la asta”.

Sursa: Daily Mail

