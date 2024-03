Ghidul Oscar 2024: Nominaliări, curiozități și cum să vezi gala pe VOYO

Nominalizările la Oscar 2024

Oppenheimer conduce în acest an la Premiile Academiei, cu 13 nominalizări. Epopeea de trei ore a lui Christopher Nolan despre fizicianul teoretician J. Robert Oppenheimer a fost aclamată de critici și un mare succes la box office.

Cillian Murphy, Emily Blunt și Robert Downey Jr au fost nominalizați la premiile de interpretare, iar Nolan la cel mai bun regizor.

Barbie, The Holdovers, Poor Things și Killers of the Flower Moon sunt printre celelalte nominalizări din acest an.

Nominalizările la principalele categorii:

Actor în rol principal

Bradley Cooper — “Maestro”

Colman Domingo — “Rustin”

Paul Giamatti — “The Holdovers”

Cillian Murphy — “Oppenheimer”

Jeffrey Wright — “American Fiction”

Actriță în rol principal

Annette Bening — “Nyad”

Lily Gladstone — “Killers of the Flower Moon”

Sandra Hüller — “Anatomy of a Fall”

Carey Mulligan — “Maestro”

Emma Stone — “Poor Things”

Regizor

Justine Triet — “Anatomy of a Fall”

Martin Scorsese — “Killers of the Flower Moon”

Christopher Nolan — “Oppenheimer”

Yorgos Lanthimos — “Poor Things”

Jonathan Glazer — “The Zone of Interest”

Cel mai bun film

“American Fiction”

“Anatomy of a Fall”

“Barbie”

“The Holdovers”

“Killers of the Flower Moon”

“Maestro”

“Oppenheimer”

“Past Lives”

“Poor Things”

“The Zone of Interest”

Vezi aici lista completă a nominalizărilor de la Oscar 2024.

Curiozități despre nominalizările de la Oscar 2024

- În acest an, durata medie a unui film nominalizat la Cel mai bun film este de 138 de minute.

Cel mai scurt este The Zone of Interest, cu o durată de 105 minute, iar cel mai lung este Killers of the Flower Moon, cu o durată impresionantă de 206 minute.

- The Holdovers este, tehnic, primul film de Crăciun nominalizat la Cel mai bun film după Miracle on 34th Street din 1948. Niște Grinch-i.

- Deși Barbie a ratat unele nominalizări, inclusiv la categoriile Cea mai bună regie și Cea mai bună actriță, ceea ce mulți fani nemulțumiți au uitat este că regizoarea Greta Gerwig a devenit prima regizoare din istorie care are primele trei lungmetraje nominalizate la Cel mai bun film, cu Barbie după Lady Bird și Little Women.

- Anul acesta, pentru prima dată în istoria premiilor Oscar la categoria Cel mai bun film au fost incluse trei filme regizate de femei - Barbie, Anatomy of a Fall și Past Lives.

- Lily Gladstone, din Killers of the Flower Moon, face istorie ca prima femeie nativă americană nominalizată la Cea mai bună actriță. Gladstone este membră a națiunii Blackfeet și este favorită la câștigarea premiului...

- Killers of the Flower Moon devine al 10-lea film regizat de Martin Scorsese nominalizat la Cel mai bun film. (Celelalte nouă au fost Taxi Driver, Raging Bull, Goodfellas, Gangs of New York, The Aviator, The Departed, Hugo, The Wolf of Wall Street și The Irishman.)

- Scorsese a primit și a 10-a nominalizare la categoria Cel mai bun regizor, devenind astfel cea mai vârstnică persoană nominalizată vreodată la Cel mai bun regizor, la vârsta de 81 de ani. De asemena, l-a depășit pe Steven Spielberg la numărul de nominalizări la Cel mai bun regizor pentru un regizor în viață.

- Vorbind despre Killers of the Flower Moon, Robert De Niro este nominalizat la Cel mai bun actor în rol secundar și stabilește un nou record pentru cel mai lung interval de timp între prima și ultima nominalizare la Oscar pentru un actor, depășind intervalul de 48 de ani al lui Katherine Hepburn.

Nominalizarea lui Robert de Niro din 2024 vine la 49 de ani după prima sa nominalizare pentru prestația din The Godfather Part II (pentru care a câștigat) în 1975.

- Compozitorul John Williams, la 92 de ani, a primit a 54-a nominalizare în acest an pentru Indiana Jones and the Dial of Destiny. Doar Walt Disney a primit mai multe nominalizări în istorie – 59.

- Dacă Billie Eilish și Finneas vor câștiga premiul pentru Cea mai bună melodie pentru 'What Was I Made For?' din Barbie, sora și fratele în vârstă de 22, respectiv 26 de ani, vor deveni cei mai tineri câștigători de două ori ai unui Oscar din istorie. Anterior, ei au câștigat un premiu pentru imnul lor James Bond 'No Time to Die' în 2022.

- Bradley Cooper a primit a 12-a sa nominalizare și a devenit a cincea mai mai nominalizată persoană, care este în viață, dar nu a câștigat niciodată un Oscar.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , Dată publicare: 10-03-2024 08:40