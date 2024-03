În premieră, premiul Oscar 2024 pentru ”cel mai bun film” se acordă doar producției care respectă criteriile de ”diversitate”

Mai exact, acum, se va ține cont și de ”cotele” de reprezentare în filme a orientărilor sexuale, rasa și genul actorilor.

Academia de Film a anunțat în septembrie 2020 că un set de reguli pentru a încuraja diversitatea va intra în vigoare odată cu cea de-a 96-a ceremonie a premiilor Oscar, care are loc în 11 martie 2024, fusul orar al României.

Potrivit New York Times, o listă formată din patru categorii și nouă subcategorii acoperă aproape fiecare aspect al procesului de realizare a filmelor. Este luată în considerare diversitatea la angajare - actori, regizori, make-up artiști, publiciști, stagiari.

La fel și intriga filmului. Pentru a se califica, filmele trebuie să demonstreze că îndeplinesc două dintre cele patru categorii principale de reprezentare (prezentate mai jos): pe ecran (actori, intriga), conducerea în afara ecranului (scenografi, machiori), programe de formare și marketing.

Ce criterii de ”diversitate” trebuie respectate la premiile Oscar începând cu ediția 2024

Iată ce spune regulamentul publicat pe site-ul oficial al Academiei:

”Un film poate îndeplini acest standard îndeplinind criteriile în cel puțin UNA dintre următoarele domenii:

A1. Actorii principali sau actorii secundari semnificativi din grupuri rasiale sau etnice subreprezentate

Cel puțin unul dintre actorii principali sau actorii secundari semnificativi este dintr-un grup rasial sau etnic subreprezentat într-o țară sau teritoriu specific de producție.

Asta poate include:

• Afro-american / Negru / De origine africană și/sau caraibeană

• Asiatic de Est (inclusiv chinez, japonez, coreean și mongol)

• Hispanic sau Latina/e/o/x

• Popoare indigene (inclusiv amerindieni / nativi din Alaska)

• Orientul Mijlociu / Africa de Nord

• Insularii din Pacific

• Asiatic de Sud (inclusiv bangladezi, butanezi, indieni, nepalezi, pakistanezi și sri lankezi)

• Asiatic de Sud-Est (inclusiv birmanezi, cambodgieni, filipinezi, hmong, indonezieni, laotieni, malaysieni, mien, singaporezi, thailandezi și vietnamezi)

A2. Echipa de actori în ansamblu

Cel puțin 30% dintre toți actorii în roluri secundare și mai mici sunt din cel puțin două grupuri subreprezentate, care pot include:

• Femei

• Grup rasial sau etnic

• LGBTQ+

• Persoane cu dizabilități cognitive sau fizice, sau care sunt surde sau cu deficiențe de auz

A3. Subiectul principal/narativul

Subiectul principal/al temei sau narativul filmului este centrat pe un grup sau grupuri subreprezentate.

• Femei

• Grup rasial sau etnic

• LGBTQ+

• Persoane cu dizabilități cognitive sau fizice, sau care sunt surde sau cu deficiențe de auz

STANDARD B: CONDUCERE CREATIVĂ ȘI ECHIPĂ DE PROIECT

Un film poate atinge acest standard îndeplinind criteriile în cel puțin UNA dintre următoarele domenii:

B1. Conducere creativă și șefi de departament

Cel puțin două dintre pozițiile de conducere creativă și șefii de departament următori - Director de casting, Director de imagine, Compozitor, Designer de costume, Regizor, Editor, Frizer, Artist de machiaj, Producător, Designer de producție, Decorator de platou, Sunet, Supraveghetor VFX, Scenarist - sunt dintr-un grup subreprezentat și cel puțin una dintre aceste poziții trebuie să aparțină cuiva dintr-un grup rasial sau etnic subreprezentat.

Grupurile subreprezentate pot include:

• Femei

• Grup rasial sau etnic

• LGBTQ+

• Persoane cu dizabilități cognitive sau fizice, sau care sunt surde sau cu deficiențe de auz

Grupurile rasiale sau etnice subreprezentate pot include:

• Afro-american / Negru / De origine africană și/sau caraibeană

• Asiatic de Est (inclusiv chinez, japonez, coreean și mongol)

• Hispanic sau Latina/e/o/x

• Popoare indigene (inclusiv amerindieni / nativi din Alaska)

• Orientul Mijlociu / Africa de Nord

• Insularii din Pacific

• Asiatic de Sud (inclusiv bangladezi, butanezi, indieni, nepalezi, pakistanezi și sri lankezi)

• Asiatic de Sud-Est (inclusiv birmanezi, cambodgieni, filipinezi, hmong, indonezieni, laotieni, malaysieni, mien, singaporezi, thailandezi și vietnamezi)

B2. Alte roluri cheie

Cel puțin șase (6) alte poziții de echipă și tehnică (excluzând Asistenții de producție) sunt dintr-un grup rasial sau etnic subreprezentat. Aceste poziții includ, dar nu se limitează la Primul Asistent de Regie, Electrician-șef, Supervizor de scenariu, etc.

B3. Compoziția generală a echipei

Cel puțin 30% din echipa filmului este din cel puțin două grupuri subreprezentate, care pot include:

• Femei

• Grup rasial sau etnic

• LGBTQ+

• Persoane cu dizabilități cognitive sau fizice, sau care sunt surde sau cu deficiențe de auz

STANDARD C: ACCES ȘI OPORTUNITĂȚI ÎN INDUSTRIE

Un film poate atinge acest standard îndeplinind criteriile în cel puțin UNA dintre următoarele domenii:

C1. Oportunități de ucenicie și stagii plătite

Compania de distribuție sau finanțare a filmului are ucenicii sau stagiile plătite care sunt din următoarele grupuri subreprezentate și îndeplinesc criteriile de mai jos:

• Femei

• Grup rasial sau etnic

• LGBTQ+

• Persoane cu dizabilități cognitive sau fizice, sau care sunt surde sau cu deficiențe de auz

Studiourile/distribuitorii majori sunt obligați să aibă ucenicii/stagiile plătite substanțiale, continue, incluzive pentru grupurile subreprezentate (trebuie să includă și grupuri rasiale sau etnice) în majoritatea departamentelor următoare: producție/dezvoltare, producție fizică, post-producție, muzică, VFX, achiziții, afaceri, distribuție, marketing și publicitate.

Studiourile/distribuitorii mini-majori sau independenți trebuie să aibă un minim de doi ucenici/stagiari din grupurile subreprezentate de mai sus.”

Regizorul Spike Lee: Standardele conțin multe lacune

Potrivit New York Times, liderii Academiei americane de film ”se aprind ca niște marionete de teatru” atunci când vorbesc despre standarde, numindu-le un succes și arătând un sondaj realizat în 2023 în rândul membrilor, în care 85% dintre respondenți au spus că este "important" ca organizația să conducă în ceea ce privește reprezentarea, incluziunea și echitatea.

Dar criticii dintr-o serie de perspective din industria cinematografică au descris standardele ca fiind echivalentul unui ornament - firav și ostentativ - care face mai mult pentru a polei imaginea Hollywoodului decât pentru a ajuta oamenii pe care industria cinematografică i-a neglijat de mult timp.

Directorii unora dintre marile companii cinematografice, care au vorbit sub protecția anonimatului pentru că nu au vrut să pară că sunt împotriva incluziunii, au declarat că mandatele privind diversitatea nu au schimbat prea mult modul în care fac filmele, în mare parte pentru că standardele sunt atât de ușor de îndeplinit.

Regizorul Spike Lee, ale cărui filme explorează adesea istoria SUA în ceea ce privește rasismul, a declarat că, deși crede că "inima academiei este la locul potrivit", standardele conțin "o mulțime de lacune".

Lee, care a refuzat să facă alte comentarii, a mai spus că nimic nu se va schimba dacă cei care controlează studiourile care dau undă verde filmelor nu provin din medii mai diverse.

În partea mai conservatoare a Hollywood-ului - sau ceea ce poate părea conservator într-o enclavă atât de profundă și de albastră - actorul Richard Dreyfuss, care îi ironizează adesea pe colegii săi mai liberali, a calificat regulile pentru cel mai bun film drept "nechibzuite", "condescendente" și un obstacol în calea libertății artistice.

Din mai multe puncte de vedere, diversificarea s-a îmbunătățit, iar Oscarurile din 2024 seamănă mult mai mult cu America din 2024.

Șapte dintre cei 20 de nominalizați la actorie provin din grupuri subreprezentate din punct de vedere istoric. Lily Gladstone este prima americancă nativă nominalizată pentru cea mai bună actriță pentru rolul din "Killers of the Flower Moon". Colman Domingo a fost nominalizat la categoria cel mai bun actor pentru rolul său în care îl interpretează pe activistul pentru drepturile civile Bayard Rustin.

Iar la categoria cel mai bun film sunt incluse filme cu distribuții diverse, precum "Barbie" și "American Fiction", și povești, precum "Past Lives", despre o reuniune fatidică între o americancă de origine coreeană și prietena ei din copilărie.

Apoi, există "Oppenheimer", care a primit 13 nominalizări și care este considerat drept favorit pentru cel mai important Oscar. Filmul are teme profunde și recenzii euforice - exact genul de lucrări pe care academia le onorează adesea.

Dar, din cauza contextului istoric, distribuția este aproape exclusiv albă. Filmul biografic, regizat de Christopher Nolan, este plasat în mare parte în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, când armata și cea mai mare parte a societății americane erau încă segregate.

Intriga sa - despre programul clasificat de dezvoltare a bombei atomice - este centrată pe bărbați puternici și privilegiați care lucrează în cele mai elitiste instituții academice ale națiunii.

"Oppenheimer" a îndeplinit totuși cu ușurință cerințele de diversitate pentru cel mai bun film.

A eliminat un standard pentru angajarea în afara ecranului, deoarece aproape o duzină de femei au ocupat poziții de conducere în cadrul echipei de filmare, inclusiv designer de costume, scenograf, editor și coafeză șefă. Cel puțin un post de conducere a fost ocupat de o persoană aparținând unui grup etnic sau rasial subreprezentat: șefa de machiaj, Luisa Abel, care este hispanică.

Chiar și fără aceste decizii de angajare, "Oppenheimer" s-ar fi calificat.

Acest lucru se datorează faptului că studioul său, Universal, a creat programe interne, cursuri de formare în carieră și dezvoltare a publicului care ajută la îndeplinirea regulilor pentru aproape fiecare film pe care îl realizează.

Actorul Richard Dreyfuss, despre noile reguli: ”Mă fac să vomit”

Câștigătorul premiului Oscar Richard Dreyfuss a criticat foarte dur regulile privind diversitatea, spunând că "mă fac să vomit".

Într-un interviu acordat în 2023 în emisiunea Firing Line de la PBS, citat de The Guardian, co-protagonistul thrillerului ”Jaws” din 1975 al lui Steven Spielberg i-a spus realizatoarei emisiunii Margaret Hoover că nu este de acord cu noul set de reguli pe care Academia de Arte și Științe Cinematografice le-a impus pentru ca filmele să se califice pentru nominalizările la categoria "Cel mai bun film".

Margaret Hoover: "Începând din 2024, filmele vor trebui să îndeplinească noi standarde de includere pentru a fi eligibile pentru premiile Oscar pentru cel mai bun film. Acestea vor trebui să aibă un anumit procent de actori sau de membri ai echipei din grupuri rasiale sau etnice subreprezentate. Ce părere aveți despre aceste noi standarde de incluziune pentru filme?".

Richard Dreyfuss a răspuns fără menajamente: "Mă fac să vomit."

El a adăugat: "Nimeni nu ar trebui să-mi spună mie, ca artist, că trebuie să cedez în fața celei mai recente și mai actuale idei despre ce înseamnă moralitate. Ce riscăm? Chiar riscăm să rănim sentimentele oamenilor? Nu poți legifera acest lucru. Trebuie să lași viața să fie viață și, îmi pare rău, nu cred că există o minoritate sau o majoritate în țară care trebuie să fie satisfăcută în acest fel."

Dreyfuss a continuat să îl apere pe Laurence Olivier, un actor englez care a purtat s-a machiat cu negru pe față în adaptarea cinematografică britanică din 1965 a piesei Othello a lui Shakespeare.

Fața neagră este considerată ofensatoare, deoarece artiștii albi au început să o folosească pentru a face mișto de negrii înrobiți în spectacolele rasiste de menestrel din SUA în secolul al XIX-lea.

"Laurence Olivier a fost ultimul actor alb care a interpretat rolul lui Othello și a făcut-o în 1965. Și a făcut-o în chip de negru. Și a interpretat un bărbat de culoare în mod strălucit" - a mai spus Dreyfuss.

