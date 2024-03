Premiile Oscar 2024. Vouchere pentru călătorii de lux şi cuburi Rubik, printre cadourile oferite artiştilor nominalizaţi

Gala Premiilor Oscar 2024 este transmisă LIVE în România de VOYO luni, 11 martie 2024, ora 01 dimineața, ora României.

Pentru al 22-lea an, Lash Fary, fondatorul companiei de marketing Distinctive Assets din Los Angeles, a pregătit un mix de bunătăţi pentru un număr select de nominalizaţi la premiile Academiei de film americane.

"Le-am denumit 'Toată lumea câştigă' şi facem acest lucru independent de Academie, ceea ce înseamnă că eu decid cine le primeşte şi ele ajung doar la cei mai buni actori şi regizori nominalizaţi", a declarat Lash Fary.

"Este vorba despre 25 de persoane în acest an şi, de asemenea, noi decidem ce punem în pungile de cadouri, iar anul acesta ele conţin nişte lucruri fabuloase", a adăugat el.

Fiecare pungă oferită artiştilor nominalizaţi include aproape 60 de obiecte în valoare totală de peste 170.000 de dolari, cel mai scump fiind o excursie de 50.000 de dolari la o cabană de lux din Alpii elveţieni.

Companiile plătesc o taxă pentru ca produsul lor promoţional să aibă un loc asigurat în punga de cadouri, însă expunerea acestor branduri în faţa celebrităţilor de prim rang de la Hollywood poate fi nepreţuită.

"Este vorba despre oameni atât de faimoşi şi numele lor au o asemenea valoare şi o asemenea marcă de autenticitate, iar asta este exact ceea ce pot aduce acestor produse", a spus Lash Fary.

Alte articole din punga de cadouri din acest an includ produse de înfrumuseţare, ciocolată inspirată din filme, popcorn gourmet, produse pentru stimularea somnului, precum şi un cub Rubik.

Cea de-a 96-a gală de decernare a premiilor Oscar va avea loc în noaptea de duminică spre luni la Los Angeles. Gazda oficială a evenimentului va fi pentru a patra oară actorul de comedie şi prezentatorul TV american Jimmy Kimmel.

