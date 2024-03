Cele mai bune și amuzante momente din istoria premiilor Oscar. Festivitatea din 2024 este LIVE pe VOYO în 11 martie

Iar unul dintre exemplele negative este cel al scandalului provocat de Will Smith, care l-a pălmuit pe Chris Rock la ediția din 2022 a premiilor Oscar.

Lăsând la o parte acest incident neplăcut, Oscarurile ne-au oferit momente de neuitat de zeci de ani, cum ar fi victorii semnificative, discursuri importante și unele ... meme-uri cu adevărat ridicole.

Gala Premiilor Oscar 2024 este transmisă LIVE în România de VOYO luni, 11 martie 2024, ora 01 dimineața, ora României.

Iată, în ordine cronologică, 10 dintre cele mai memorabile momente de la Oscaruri... inclusiv unele pe care am prefera să le uităm, centralizate de publicația online Mashable.

Victoria istorică a lui Hattie McDaniel pentru filmul ”Pe aripile vântului”

În 1940, Hattie McDaniel a devenit prima persoană de culoare care a câștigat un premiu Oscar, primind un Oscar pentru cea mai bună actriță în rol secundar pentru rolul lui Mammy din filmul "Pe aripile vântului".

Getty

McDaniel și-a acceptat premiul într-un hotel pentru persoanele de culoare, spunând:

"Îl voi păstra întotdeauna ca pe un far pentru tot ceea ce voi putea face în viitor. Sper sincer că voi fi mereu o mândrie pentru rasa mea și pentru industria cinematografică".

”Aveau să treacă mai bine de 20 de ani până când Sidney Poitier avea să devină primul bărbat de culoare care să câștige un Oscar”. - spune Belen Edwards, reporter de divertisment.

Sacheen Littlefeather refuză Oscarul lui Marlon Brando în numele lui Marlon Brando

Când Marlon Brando a câștigat Oscarul pentru cel mai bun actor la cea de-a 45-a ediție a Premiilor Academiei pentru interpretarea sa din "Nașul", nu a urcat pe scenă.

În schimb, actrița și activista Sacheen Littlefeather a vorbit în numele său, informând Academia că Brando nu va accepta premiul, din cauza maltratării și reprezentării nativilor americani de către Hollywood.

Getty

Littlefeather s-a confruntat cu hărțuiri în timpul și după discursul ei.

Academia și-a cerut scuze pentru maltratarea ei în 2022, cu câteva luni înainte de moartea ei. După moartea ei, scriitoarea nativ-americană Jacqueline Keeler a folosit înregistrări de familie și înregistrări ale White Mountain Apache pentru a contesta afirmațiile lui Littlefeather privind moștenirea nativ-americană, ridicând întrebări mai largi despre identitatea indigenă.

Rochia de răzbunare a lui Cher

Moda a fost întotdeauna o parte integrantă a premiilor Oscar (rochia de lebădă a lui Björk), iar în 1986, Cher și-a folosit look-ul de la ceremonia de decernare a premiilor pentru a se lipi de Academie.

După ce a fost ignorată pentru interpretarea sa din Mask, Cher a apărut la cea de-a 58-a ediție a Premiilor Academiei într-un look uimitor, inspirat de showgirl, realizat de Bob Mackie, completat de o pălărie cu pene masive, care este perfect exagerată.

Getty

Într-un videoclip pentru Vogue, Cher a explicat cum a fost realizat acest look, spunând:

"Am avut această idee mai ales pentru că Academia nu prea mă plăcea. Urau felul în care mă îmbrăcam, iar eu aveam iubiți tineri, așa că ei credeau că nu sunt serioasă. Așa că am ieșit și am spus: "După cum vedeți, am manualul meu despre cum să mă îmbrac ca o actriță serioasă"."

”Ea avea să ia acasă premiul pentru cea mai bună actriță pentru Moonstruck doi ani mai târziu”. mai precizează Belen Edwards.

Jack Palance acceptă un Oscar... cu flotări la o singură mână

Discursurile de acceptare a premiilor Oscar au tendința de a fi locuri în care câștigătorii aduc mulțumiri sincere sau susțin anumite cauze. Dar, dacă ești actorul Jack Palance, acestea sunt și un loc în care îți poți arăta abilitățile fizice.

După ce a câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar pentru interpretarea sa din City Slickers, Palance - care avea 73 de ani la acea vreme - a făcut câteva flotări cu o singură mână în timpul unui discurs care a inclus și comentarii despre îmbătrânirea la Hollywood.

Neașteptată și absolut hilară, aceasta este o ispravă care încă nu a fost reprodusă.

Selfie-ul record al lui Ellen DeGeneres

În 2014, a rupt cu adevărat internetul un selfie cu celebrități în vogă care pozează pentru o fotografie ... de prost gust, la fel ca niște oameni obișnuiți.

Ellen DeGeneres, gazda Oscarurilor, a adunat vedetele care stăteau în fața scenei pentru un selfie: Jennifer Lawrence, Lupita Nyong'o, Bradley Cooper, Meryl Streep, Julia Roberts, Angelina Jolie și Brad Pitt, Jared Leto și Kevin Spacey.

"Dacă brațul lui Bradley ar fi fost mai lung. Cea mai bună fotografie dintotdeauna". a scris atunci DeGeneres pe Twitter.

If only Bradley's arm was longer. Best photo ever. #oscars pic.twitter.com/C9U5NOtGap — Ellen DeGeneres (@EllenDeGeneres) March 3, 2014

La acea vreme, tweetul a detronat tweet-ul "Four More Years" al lui Barack Obama ca fiind cel mai redistribuit tweet din toate timpurile, pentru ca mai apoi să fie detronat de tweet-ul lui Carter Wilkerson care cerea nuggs gratuite de la Wendy's. Au existat parodii cu Grumpy Cat, The Simpsons, YouTube art și Lego.

John Travolta o numește pe Idina Menzel ”Adele Dazeem”

Poate că o cunoașteți pe Idina Menzel ca fiind mama lui Rachel Berry, sau ca Elsa din Frozen, sau chiar ca Elphaba din Wicked, dar pentru mulți (și mai ales pentru John Travolta) ea este Adele Dazeem.

La cea de-a 86-a ediție a Premiilor Oscar, Travolta a pronunțat greșit în mod hilar numele lui Menzel, întâmpinând-o pe scenă ca fiind "The wickedly talented, the one and only, Adele Dazeem".

Fiecare cuvând din această singură propoziție strigă perfecțiunea comică, de la începutul ei laudativ până la aterizarea ei suflantă, în care toată lumea a înclinat simultan capul în confuzie totală.

Cum a putut Travolta să măcelărească numele lui Menzel cu un asemenea pedigree? Cine este Adele Dazeem? Să fie acesta noul nume de scenă al lui Menzel?

”Greșeala lui Travolta deține un loc în sala meme-urilor și este cu siguranță unul dintre cele mai amuzante momente cu care Oscarurile ne-au binecuvântat.” - este de părere Yasmeen Hamadeh, redactor de divertisment.

”Moonlight” și ”La La Land” câștigă premiul pentru cel mai ciudat moment de Oscar din toate timpurile

Cine poate uita confuzia dintre La La Land și Moonlight? În timp ce prezentau premiul pentru cel mai bun film la cea de-a 89-a ediție a Premiilor Oscar, prezentatorii Faye Dunaway și Warren Beatty au primit aparent o carte greșită și au anunțat din greșeală că La La Land a câștigat, deși Moonlight era câștigătorul real.

În ceea ce au fost probabil cele mai lungi șapte minute din istoria premiilor Oscar, echipa La La Land a fost întreruptă în mijlocul discursului, organizatorii s-au adunat pe scenă, au fost aruncate mai multe "Asta nu e o glumă" și, în cele din urmă, echipa Moonlight a ajuns să accepte premiul.

Marea seară a lui Parasite

Dominația lui Parasite la cea de-a 92-a ediție a Premiilor Oscar a fost de-a dreptul istorică, deoarece a devenit primul film de limbă străină care a câștigat premiul pentru cel mai bun film și a primit, de asemenea, premiile pentru cel mai bun regizor, cel mai bun scenariu original și cel mai bun film internațional.

Aceste victorii binemeritate ne-au oferit câteva momente cu adevărat uimitoare, prin amabilitatea regizorului Bong Joon-ho, care a făcut ca cele două statuete Oscar să se sărute, a declarat cu bucurie că va bea toată noaptea și, cel mai important, a reamintit publicului să urmărească mai multe filme în altă limbă decât engleza.

Dezastrul dintre Chadwick Boseman și Anthony Hopkins

Atunci când cea de-a 93-a ediție a Premiilor Oscar a mutat premiul pentru cel mai bun actor la ultimul premiu al serii - o onoare deținută întotdeauna de cel mai bun film - toată lumea a crezut că acesta a fost un gest pentru a-l onora pe regretatul Chadwick Boseman.

Interpretarea sa în Ma Rainey's Black Bottom a făcut impresie pe tot parcursul sezonului de premii, făcându-l un favorit clar.

Cu toate acestea, într-o surpriză majoră, Anthony Hopkins a luat acasă premiul pentru munca sa în The Father.

”În absența lui Hopkins de la ceremonie, schimbarea premiului a făcut ca seara să se încheie într-un mod ciudat - și a făcut ca pierderea lui Boseman să fie și mai dureroasă”.

