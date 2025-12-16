Gest inedit făcut de Angelina Jolie. Actrița și-a dezvăluit cicatricile cauzate de mastectomie într-o revistă. GALERIE FOTO

Actriţa americană Angelina Jolie îşi dezvăluie cicatricile rămase în urma dublei mastectomii, intervenţie care a transformat-o într-o figură emblematică a luptei împotriva cancerului, în primul număr al Time France, informează AFP.

"Împart aceste cicatrici cu multe femei pe care le iubesc. Şi sunt mereu emoţionată când văd alte femei împărtăşindu-le pe ale lor", mărturiseşte vedeta de la Hollywood, cunoscută pentru angajamentele sale umanitare, care apare pe copertă şi în paginile revistei. Fotografiile, în care Jolie lasă să se întrevadă cu discreţie cicatricile, sunt semnate de Nathaniel Goldberg.

Actriţa laureată cu Oscar a dezvăluit publicului în 2013 că a suferit o dublă ablaţie a sânilor, apoi o dublă ablaţie a ovarelor în 2015, pentru a preveni un risc ridicat de cancer, fiind purtătoare a genei BRCA1. Alegerea sa a contribuit la mediatizarea prevenirii cancerelor de sân şi ovarian şi a determinat numeroase femei să îşi facă investigaţii de depistare.

"Când, în 2013, mi-am împărtăşit experienţa, am făcut-o pentru a încuraja alegeri informate (...) Accesul la depistare şi la îngrijiri nu ar trebui să depindă nici de resursele financiare, nici de locul de viaţă", a adăugat vedeta.

Jolie va putea fi admirată în "Coutures", un film cu elemente care amintesc de propria sa poveste, semnat de franţuzoaica Alice Winocour, a cărui intrare în cinematografe este prevăzută pentru 18 februarie.

Potrivit cuprinsului, numărul 1 al Time France include, printre altele, un interviu cu ambasadorul Statelor Unite în Franţa, Charles Kushner, un reportaj în regiunea Donbass alături de Brigada 93 "Kholodny Yar" a armatei ucrainene şi o anchetă despre culisele traficului de artă.

Licenţa pentru ediţia în limba franceză a revistei Time - prima la nivel internaţional pentru revista centenară cunoscută pentru coperţile sale, marile reportaje şi "personalitatea anului" - a fost achiziţionată de grupul 360BusinessMedia al antreprenorului Dominique Busso, iniţiatorul Forbes France.

Pe lângă un site, "timefrance.fr", revista de 200 de pagini, vândută cu 9 euro exemplarul, va apărea trimestrial şi va cuprinde reportaje originale şi traduceri ale unor articole din ediţia americană, care apare de două ori pe lună. Primul său număr va fi tipărit în 100.000 de exemplare.

