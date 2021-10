Formația Orkid a lansat ”Little Wonder”, un single despre magia dintre unii părinți și copiii lor

youtube.com

Bucureștenii de la Orkid, care își definesc stilul ca fiind ”post-traumatic blues”, au lansat ”Little Wonder”, o piesă dedicată relației magice dintre părinți și micile lor minuni.

”Little Wonder” este primul single de pe următorul lor material discografic, dublul album ”In the Light We Are Safe”, care va fi lansat în curând atât în formă digitală (pe toate platformele de streaming) cât și pe vinil.

Având infleunțe diverse, de la punk și garage la post-metal, de la indie și blues la math, prog sau chiar muzică academică, Orkid au lansat primul lor LP - ”Standing Still in the Dark” - în octombrie 2016, urmat de single-ul ”Beasts Apart” în decembrie 2017, apoi de EP-ul (soundtrack) ”Suruaika” în aprilie 2018 și în sfârșit single-ul ”Daily Extinction” prima colaborare cu Adrian Despot ca producător, la VdV Music Studio.

EP-ul ”Deraiat” este primul lor material în limba română și produsul care cimentează relația pe care trio-ul o are cu Adrian Despot, Sorin Pupe Tănase și VdV Music Studio, Orkid găsindu-și mood-ul și sound-ul ideal în această formulă de studio.

Alături de cei doi, Orkid va lansa al 4-lea material discografic în toamna acestui an, LP-ul ”In the Light We Are Safe” - un material ce va conține 12 piese în registre și stiluri foarte diferite de la indie și shoegaze, la punk, post-metal și chiar black-gaze.

Vlad Ilicevici (chitară, voce, synthuri): ”In the Light We Are Safe este un material la care am lucrat mai bine de 4 ani și l-am înregistrat pe parcursul ultimelor 10 luni la VdV Music Studio, avându-l ca producător pe Adrian Despot. Totodată, una dintre piese este o colaborare cu un prieten bun al nostru, care s-a mutat acum mulți ani în New York, Florin Draica (aka Depth Charge) și cu care am avut ocazia să lucrăm în vara asta la noi în studio”.

”Little Wonder” este acompaniată de un live-drawing făcut de Pisica Pătrată (aka Alexandru Ciubotariu) pornind de la un desen al lui Matei, fiul său.

Vlad: ”Little Wonder” a fost scrisă acum 4 ani și ceva, după ce un prieten bu mi-a spus despre fata lui care pe atunci avea un an și un pic că o iubește atât de mult încât nu îi vine să creadă că există. Între timp am avut multe discuții absolut minunat cu prieteni ai noștri care sunt părinți de mici minuni, drept care piesa asta are o încărcătură emoțională deosebită și cât se poate de pozitivă și katharsică pentru fiecare din noi.”

În cei 5 ani de existență, Orkid au susținut peste 100 de concerte, au cântat în deschiderea unor formații care le-au marcat existența încă de mici: Mogwai (Scoția), Death in Vegas (Anglia), Mono (Japonia), The Underground Youth (Anglia), dar și a celor mai populare formații autohtone – Vița de Vie, Șuie Paparude, Coma, Emil etc. Au apărut într-un show televizat la TVR1 – Starea Nației, 2019 – și în zeci de emisiuni radio – Radio Guerrilla, Tananana, Gold FM, Rock FM etc.

Pentru că doi dintre orci vin din zona producțiilor vizuale, Vlad este de formare scenarist și regizor de film, iar Radu este animator și artist grafic, Orkid este un produs cinematic, care pune accentul și pe vizualuri animate, ilustrație și design.

Orkid sunt:

Vlad Ilicevici: chitare, synthuri, voce

Radu Pop: percuție, synthuri

Mihnea Dumitrescu: bass

Music by: Orkid (Vlad Ilicevici, Radu Pop, George Frătica, Luiz Stockler)

Produced by: Adrian Despot

Recording & Mixing: Adrian Despot, Sorin 'Pupe' Tănase

Production Assistant: Valentin Grososiu

Studio: VdV Music Studio Mastering: Cristian Varga

