”Black album”, al trupei Metallica, celebrat de trupa românească MBP: ”My Friend of Misery”

MBP

Trupa bucureșteană MBP a lansat propria variantă a piesei ”My Friend of Misery” de pe cel mai faimos album heavy metal al tuturor timpurilor – ”Black Album”, al trupei Metallica.

MBP este singură trupa românească care a ales să celebreze împlinirea a 30 de ani de la lansarea acestui faimos album, prin participarea la campania #MetallicaBlackList.

Piesa a fost înregistrată în ”regim do it yourself”, mixată și masterizata de Mihai Barbu, și lansată sub forma unui videoclip live, filmat și editat de către Ana Breten.

Metallica marchează în 2021 aniversarea a 3 decenii de la albumul "The Black Album", prin lansarea variantei remasterizate a celebrului disc, dar și prin lansarea unui album de cover-uri: "The Metallica Blacklist".

Pentru acesta din urmă, trupa a colaborat cu 53 de artişti din toate genurile muzicale şi din toată lumea, iar toate vânzările vor fi donate mai multor organizaţii caritabile.

Piesa ”My Friend of Misery”, cântată de MBP, poate fi ascultată și descărcată gratuit de pe profilul oficial al trupei de pe Bandcamp.

Trupa MBP înseamnă:

Mihai Barbu – voce / chitară / fx

Livia Iancu – chitară

Adrian Cosma – bass

Tudor Alexandru – tobe

-► Youtube

-► Instagram