Fenomenul „future rave” made by David Guetta și MORTEN, doi dintre headlinerii Untold 2022

Totul a început de la ideea că va fi un lucru extraordinar, iar în acest caz, David Guetta și MORTEN au avut dreptate.

Noul gen “future rave” a explodat încă din 2019, momentul în care cei doi producători au pus bazele unui noi concept, testat și adoptat de artiști din toată lumea.

Trei ani mai târziu sound-ul unic FUTURE RAVE este o marcă de sunet in zona de clubbing care a facut imposibilul posibil într-o industrie care intrase în rutină.





Cu elemente din techno, house, progressive house și trance, perfect echilibrate, genul future rave a generat hype încă de la prima producție a celor doi.

“Never Be Alone” (featuring Aloe Blacc) a fost considerat un masterpiece de la prima până la ultima măsură. O piesă de orientare underground produsă de așa manieră încât părea perfectă pentru mainstage-ul marilor festivaluri.

2019 a fost anul în care muzica electronică s-a reinventat odată cu apariția acestui proiect în care este implicat DJ-ul numărul unu al lumii, francezul David Guetta și danezul MORTEN care în 2021 a marcat cea mai puternică nouă intrare în Top 100 DJ Mag, direct pe locul 39.

David Guetta a testat noul concept de sound în cadrul marilor evenimente la care a ajuns în 2019, francezul fiind headliner și la unul dintre cele mai mari festivaluri din Europa, UNTOLD. „Never Be Alone” a fost piesa cu care a și deschis live-ul memorabil de pe Cluj-Arena.





Proiectul FUTURE RAVE a fost marea surpriză a muzicii electronice, instrumente noi, tehnologie, sunete complexe. David Guetta a declara în 2019 că a fost extrem de stresat în legătură cu toate aceste elemente noi incluse în aparițiile sale.

“Testam un sound nou care venea cu instrumente noi, am trăit toate emoțiile. În cele din urmă am realizat că am reușit împreună cu MORTEN sa facem ceva extraordinar. Reacția oamenilor a fost dovada că ne-a ieșit și ne-a ieșit bine” – David Guetta





Într-un interviu pentru edmnomad.com, MORTEN a oferit detalii despre modul în care a apărut acest parteneriat.

“Sunt DJ și eram cumva plictisit de acelați sound în muzică așa că i-am cerut lui David câteva piese de-ale sale pentru a le introduce în set-urile mele. Apoi ne-am gândit că ar fi extraordinar să lucrăm la câteva producții împreună. Nu am fost preocupați de numărul de ascultări de pe Spotify, nu ne-a interesat dacă cineva ne spunea: e bine ce faceți ori nu e bine deloc. Ne-am dorit să aducem sentimentul de bucurie în mainstage și în muzica electronică. Așa am inceput!”







FUTURE RAVE e un proiect care a intrat în cultura de festival, cei doi artiști reușind cu fiecare producție lansată să depășească granițele convenționalului, fiind dispuși să exploreze fiecare oportunitate pe care muzica electronică o are de oferit.





Ai fi tentat să crezi că există limite și în muzică. Se pare că nu!

Duo-ul din spatele proiectului FUTURE RAVE face această demonstrație a unui sound epic cu fiecare piesă nouă. “Make It To Heaven” nu putea să aibă un alt titlu.

Pentru această producție Guetta și MORTEN au lucrat cu una dintre cele mai bune voci din Marea Britanie, solista Raye. Un vocal uluitor, divin, atât de bun încât piesa a fost votată “Best track of 2019”.





Un all-time classic “Dreams”, piesă lansată de Fleetwood Mac în 1970 poate părea greu de asociat cu stilul big room… E doar o părere! Guetta și MORTEN au dus re-edit-ul pentru “Dreams” la un alt nivel. A ieșit o piesă euforică, perfectă pentru radio, TV, sistemul stereo de acasă, boxe Bluetooth, smartphone, noise-cancelling headphone, live stream…

Vocalul este semnat de Lanie Gardner, pe care David Guetta a descoperit-o pe platforma YouTube. A ieșit o combinație nebună: vocea ei atât de delicată alături de tone de bass și synth-uri.





Anul 2022 vine cu o premieră pentru acest duo care a redefinit sound-ul electronic. David Guetta și Morten au anunțat pe conturile de social media că vor avea patru apariții live B2B în Statele Unite cu proiectul Future Rave, prima fiind în Miami @ STORY, pe 24 martie în cadrul Miami Music Week. Turneul celor doi continuă în Los Angeles, New York și în Las Vegas.

În conferința de presă organizată de cei doi artiști, Guetta a spus: “Sunt extreme de fericit să descopăr ca există o mișcare Future Rave și că aceasta devine din ce în ce mai mare.”

“Când am inceput acest proiect am știut exact ce vrem. Ne-am dorit să venim cu un sound care evoluează constant”, a adăugat MORTEN.





David Guetta și MORTEN sunt headlinerii celei de-a șaptea ediții a festivalului UNTOLD, eveniment care va avea loc pe Cluj-Arena în perioada 4-7 august 2022.