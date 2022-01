Steve Aoki a dat aproape 1 milion de dolari pe un NFT in timpul unui show live

StirilePROTV

Unul dintre cei mai interesați artiști ai lumii de noile tehnologii, este producătorul de două ori nominalizat la premiile Grammy, DJ-ul cel care face din orice apariție în mainstage-ul UNTOLD ori Neversea un spectacol. Da, este Steve Aoki!

El este cel care și-a manifestat susținerea totală pentru noile trend-uri din lumea digitala. A făcut această pasiune public, ori de câte ori a avut ocazia, artistul american considerat un trendsetter a ales să-și prezinte ultima achiziție NFT în timpul unui show live. Mulțimea prezentă la evenimentul din Boston a râmas surprinsă în momentul în care muzica s-a oprit iar Steve Aoki a ridicat telefonul pentru a le prezenta noul NFT achiziționat, un doodle.

Un desen în care apare un extraterestru de culoare roz pentru care a plătit 269.69 ETH, echivalentul a 859.000 de dolari.

Într-un video postat pe contul de Instagram, Aoki e super entuziasmat și le mărturisit fanilor ca NFT-urile îl fac să se simtă din nou copil!

“Had to stop my show to celebrate my excitement on my doodle! Nfts make me feel like a kid again” – Steve Aoki

Pe contul de Twitter, Aoki a scris: “Am cumpărat o raritate, este al 9-lea desen de genul acesta. În lume sunt doar 10, iar eu dețin unul. Bun venit #2238 în familia Aoki!”

Un personaj extravagant și când e vorba de fashion, Steve Aoki achiziționează bunuri digitale încă din momentul în care a apărut această piață. Recent a lansat o platformă NFT, OddKey, în colaborare cu autorul de benzi desenate Todd McFarrlane.

Dream Catcher, colecție pe care artistul american a deținut-o, a fost vândută pe piața NFT cu suma de 4,25 milioane de dolari.