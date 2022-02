Primele nume de artiști anunțate pentru Untold 2022. Artista britanică care vine prima dată în România

A sosit un momentul mult așteptat de fanii festivalului ''UNTOLD'', ajuns la a 7-a ediție. Organizatorii au anunțat primele nume care vor concerta în acest an.

DJ-ul numărul 1, David Guetta, se întoarce pe scena principală, alături de alți artiști cunoscuți. Unii dintre ei vor ajunge pentru prima dată în România.

O premieră pentru România este Major Lazer. Single-ul ,,Lean On" a ajuns la 1,6 miliarde de de stream-uri pe Spotify, în timp ce pe YouTube, clip-ul oficial a trecut de 3 miliarde de vizualizări.

Şi artista britanică Anne Marie vine pentru prima dată în România. În schimb, faimosul David Guetta se întoarce pe scena principală a festivalului, iar G-Eazy vine pentru a doua oară în România, după ce, în urmă cu 3 ani, a participat la festivalul Neversea.

La rândul său, Kygo, unul dintre cei mai apreciați și așteptați artiști, pregătește un show deosebit. Versiunea cover a piesei Higher Love a ajuns pe locul 1 în clasamentul Billboard și s-a auzit la radiourile din întreaga lume.

Anul acesta şi-au confirmat prezența la Cluj, inclusiv Don Diablo, Morten, Above and Beyond.

Edy Chereji, director de comunicare UNTOLD Universe: „Încercăm de fiecare dată să avem un mix cât mai bun de artişti, pentru că ştim că există oameni care gustă diverse genuri muzicale. Fără îndoială, va fi din nou cel mai sigur loc public din România, în cele patru zile. Asta pentru că am demonstrat în 2021 că putem organiza festivalul chiar şi în condiţii de pandemie. Cred că cel mai pesimist scenariu din 2022 va fi cel mai optimist scenariu din 2021. Dacă e să ne luăm după semnalele pe care ni le dau autorităţile, lucrurile vor sta mult mai bine în vară şi putem vorbi de o perioadă mai relaxată.”

Festivalul UNTOLD este programat între 4 și 7 august la Cluj-Napoca.