”Este umilitor”. Un celebru actor de la Hollywood neagă faptul că cere bani ca să nu fie dat afară din casă

Un celebru actor de la Hollywood neagă faptul că ar avea legătură cu o campanie de strângere de fonduri pentru el, care a fost lansată pentru că riscă să fie dat afară din casă din cauza datoriilor neachitate.

Recent, o campanie de strângere de fonduri a fost lansată online, pe platforma GoFundMe, pentru Mickey Rourke.

El datorează peste 59.100 de dolari pentru chiria restantă, potrivit unui document citat de Daily Mail.

Liya-Joelle Jones, prietenă și asociată de afaceri a starului nominalizat la Oscar pentru filmul ”The Wrestler”, în vârstă de 73 de ani, a lansat campania de strângere de fonduri online cu permisiunea deplină a actorului, se arată într-un comunicat publicat pe GoFundMe.

Profimedia

Campania de strângere de fonduri are numele ”Susțineți-l pe Mickey pentru a preveni evacuarea”, cu un mesaj care evidențiază perioada petrecută de artist la Hollywood, cu speranța de a-i convinge pe potențialii donatori să-l ajute.

„Mickey a oferit publicului interpretări care păreau trăite, nu jucate, și a lăsat o amprentă permanentă asupra culturii cinematografice americane”, afirmă Jones, menționând aparițiile sale în filme precum ”Diner”, ”Rumble Fish” și ”9½ Weeks”.

Jones spune că Rourke „se confruntă cu o situație foarte reală și urgentă” sub forma „amenințării de evacuare din casa sa”, deoarece se confruntă cu dificultăți financiare.

„Faima nu protejează împotriva greutăților, iar talentul nu garantează stabilitatea. Ceea ce rămâne este o persoană care merită demnitate, locuință și șansa de a-și reveni.”, mai spune Liya-Joelle Jones, prietenă și asociată de afaceri a starului de la Hollywood.

Campania Go Fund Me ar fi fost lansată la o lună după ce proprietarul i-a cerut lui Rourke să achite 59.100 de dolari reprezentând chiria neplătită sau să părăsească imediat domiciliul, potrivit documentelor analizate de Daily Mail.

Actorul din ”Angel Heart” a primit pe 18 decembrie un preaviz de trei zile pentru a plăti sau a părăsi locuința, potrivit unei plângeri legale depuse de reclamantul Eric T. Goldie.

Rourke, al cărui nume complet este Philip Rourke Jr., locuiește în casa cu trei dormitoare din sudul Californiei din 30 martie, moment în care a semnat un contract de închiriere prin care se angaja să plătească o chirie lunară de 5.200 de dolari.

Goldie a cerut, de asemenea, instanței să oblige actorul să acopere cheltuielile legale pe care le-a suportat în încercarea de a recupera chiria și ca Rourke să renunțe la restul contractului de închiriere.

Profimedia

Jones a declarat pentru The Hollywood Reporter că a fost emoționată de primele rezultate ale campaniei de strângere de fonduri pentru actorul din ”Iron Man 2”.

„Mickey trece printr-o perioadă foarte dificilă în acest moment și a fost incredibil de emoționant să văd cât de mulți oameni țin la el și vor să-l ajute”, a spus Jones.

Campania de strângere de fonduri a adunat aproape 24.000 de dolari de la primii 522 de donatori până duminică seara.

Rourke: ”Dacă aș avea nevoie de bani, nu aș cere niciun fel de caritate”

Actorul Mickey Rourke a denunțat această campanie de strângere de fonduri online organizată în numele său, într-un mesaj publicat pe Instagram, susținând că echipa sa de management nu i-a cerut permisiunea.

„S-a întâmplat ceva... Sunt foarte frustrat, confuz și nu înțeleg... Cineva a înființat un fel de fundație sau fond pentru mine, pentru a dona bani, ca o organizație caritabilă. Și asta nu sunt eu, OK? Dacă aș avea nevoie de bani, nu aș cere niciun fel de caritate. Mai degrabă mi-aș băga un pistol în fund și aș apăsa pe trăgaci.”, spune actorul, potrivit The Guardian.

Precizând că „nu mai sunt omul sălbatic care eram acum 20 de ani”, Rourke le cere fanilor să nu doneze.

”Chestia asta e foarte jenantă... Nu dați bani și, dacă ați dat, cereți-i înapoi. E cu adevărat umilitor. Se spune că suma ajunge la 100.000 de dolari. Nu aș accepta niciun ban de la nimeni din milă.”

Getty

El a adăugat: „Oricine ar fi făcut asta... Nu știu de ce au făcut-o. Nu aș ști ce este o fundație GoFund nici într-un milion de ani.”

Pagina GoFundMe a fost creată de Liya-Joelle Jones, asistenta managerului lui Rourke, Kimberly Hines.

Jones a afirmat că strângerea de fonduri a fost „creată cu permisiunea deplină a lui Mickey pentru a ajuta la acoperirea cheltuielilor imediate legate de locuință și pentru a preveni acest lucru”.

Hines a declarat pentru Deadline: „Asistenta mea a inițiat-o pentru a-l ajuta pe Mickey, ca un gest frumos, deoarece era forțat să părăsească locuința. Nu a fost făcută cu intenții rele. Banii nu au dispărut nicăieri. Dacă Mickey decide că nu îi vrea, banii vor fi returnați fanilor săi”.

„Nu am nevoie de banii nimănui. Nu aș face asta, am prea multă mândrie, omule. Nu e stilul meu.”, a mai spus Mickey Rourke.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













