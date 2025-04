Mickey Rourke a fost exclus dintr-un show TV. Ce a făcut actorul

Sâmbătă, Rourke, în vârstă de 72 de ani, a avut un comportament şi un limbaj considerate ameninţătoare şi agresive faţă de colegul său Chris Hughes, potrivit BBC.

Nu a avut loc nicio altercaţie fizică între cei doi.

Cu doar câteva zile în urmă, starul câştigător al premiului Bafta pentru „The Wrestler” a primit un avertisment oficial din partea Big Brother pentru „limbaj şi comportament inacceptabil” la adresa unei alte colege de casă, JoJo Siwa.

Ce spune JoJo Siwa

Siwa l-a acuzat pe Rourke că este „homofob” pentru că a spus că „va scoate lesbiana din ea foarte repede” şi a făcut alte comentarii despre sexualitatea ei.

Vedetă a reality-show-ul Insulei Iubirii, Hughes, 32 de ani, a consolat-o pe Siwa, 21 de ani, în episodul de miercuri, după comentariile lui Rourke.

„Mickey Rourke a fost de acord să părăsească Casa Celebrity Big Brother în această seară, în urma unei discuţii cu Big Brother cu privire la utilizarea în continuare a unui limbaj nepotrivit şi la cazuri de comportament inacceptabil”, a declarat un purtător de cuvânt al emisiunii ITV.

Starul nominalizat la Oscar a intrat luni în reality show-ul ITV alături de Siwa, personalitate TV şi social media, Hughes şi alte 10 celebrităţi.

Ce s-a întâmplat

Potrivit unei transcrieri publicate de ITV înainte de episodul de miercuri seara, Rourke a întrebat-o mai întâi pe Siwa dacă îi plac băieţii sau fetele. Ea a răspuns: „Fetele. Partenerul meu este non-binar”.

El i-a spus apoi: „Dacă stau mai mult de patru zile, nu vei mai fi gay”.

Ea a răspuns: „Îţi pot garanta că voi fi în continuare lesbiană şi că voi avea în continuare o relaţie foarte fericită”.

El a făcut apoi comentariul cu privire la excluderea ei, şi se pare că s-a referit la o conversaţie anterioară despre zona de fumat, când a spus: „Am nevoie de un poponar”, înainte de a gesticula către Siwa şi a adăuga: „Nu vorbesc cu tine”.

După ce Hughes i-a spus că nu poate să spună asta, Rourke a afirmat: „Ştiu. Vorbeam despre o ţigară”.

Rourke a fost chemat în camera de zi, unde Big Brother i-a spus că „limbajul său a fost ofensator şi inacceptabil” şi i-a dat avertismentul oficial.

„Îmi cer scuze. Nu am intenţii dezonorante - eu doar vorbesc mai aşa, ştii. Nu am luat totul atât de în serios. Nu am avut nicio intenţie rea şi dacă am avut, îmi pare rău”, a declarat Rourke.

După ce s-a întors în casa principală, Hughes i-a spus că Siwa „a fost foarte supărată”, iar ea l-a informat pe Rourke că nu era „un cuvânt acceptabil”.

„Vreau să-mi cer scuze. Am obiceiul de a avea un temperament mai aprig. Şi nu vreau să spun nimic prin asta. Vorbesc serios [îmi pare rău]. Dacă n-aş fi făcut-o, nu ţi-aş fi spus-o”., a afirmat Rourke.

Siwa a răspuns: „Îţi apreciez scuzele”.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: