Cei doi vor realiza că lumea periculoasă în care au intrat fără voia lor funcționează după propriile reguli, pe care ei vor trebui să le respecte pentru a supraviețui. De partea legii, Laurențiu va face tot ce-i stă în putință pentru a pune capăt grupării criminale ce a pus-o pe propria fiică în pericol. Un nou episod în care fiecare alegere dictează cine controlează jocul și cine ajunge să fie controlat de el, în această seară, de la ora 21:30 la PRO TV.

Prinși în afacerile periculoase ale lui Marius, Doru și Bogdan se vor vedea nevoiți să se supună tânărului interlop și să facă lucruri inimaginabile pentru a-și dovedi loialitatea. „Înnebunesc, mi-e foarte frică!”, îi va mărturisi Bogdan tatălui său, când va fi adus la capătul puterilor de situația în care se află.

Laurențiu îi va aduce la secție pe toți membrii familiei lui Doru Alexe, dar și pe Marius, hotărât să scoată la iveală informațiile de care are nevoie pentru a strânge cercul în jurul grupării infracționale ce amenință și siguranța propriei sale fiice. În cadrul interogatoriului, Doru îi va recunoaște procurorului: „Am vrut să mă sinucid, dar mi-a trecut repede. Mi-am dat seama că am o familie care are nevoie de mine și nu pot să le fac asta. Mi-am dat seama unde am greșit, domnul Crețu. Eu am încercat mereu să-i ajut pe alții, în loc să-mi văd interesul. Am încercat mereu, cât m-a dus pe mine capul, să fiu un cetățean onest, un tată grijuliu, un soț iubitor și respectuos. Și pentru ce?”.

Însă, mărturisirea nu-l va impresiona pe Laurențiu, care-i va spune: „Dacă tu ai făcut atâtea ca să-l scapi pe Bogdan, gândește-te ce sunt eu în stare să fac pentru Maria. Dar poate ar fi bine să te gândești de partea cui ești”.

Un episod de neratat în seara aceasta, de la ora 21:30, la PRO TV. Serialul TRAFIC poate fi urmărit cu o săptămână în avans pe VOYO.

TRAFIC – În numele fiului. Împotriva legii.