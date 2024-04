FOTO/VIDEO. Imagini incredibile cu unul dintre cei mai importanți actori de la Hollywood. Cum arată Gene Hackman la 94 de ani

Potrivit Daily Mail, actorul Gene Hackman s-a oprit la o benzinărie locală din New Mexico pentru a lua o plăcintă cu mere și o cafea.

Legenda filmului, în vârstă de 94 de ani, care nu a mai jucat într-un film de 20 de ani, a fost văzut ieșind dintr-un mic magazin cu bunătățile în mâini.

Cea mai recentă apariție a starului din ”Superman”, Gene, vine la doar două săptămâni după ce a ținut prima pagină a ziarelor din toată lumea, după ce fusese văzut bucurându-se de o ieșire incredibil de rară alături de soția sa, Betsy Arakawa, cei doi petrecând o seară de întâlnire la un restaurant din Santa Fe.

Imaginile de la întâlnire l-au surprins pe Gene Hackman purtând o pereche de pantaloni ”cargo”, o cămașă în carouri, o vestă gri cu fermoar și o pereche de adidași negri, în timp ce ținea într-o mână un baston negru.

La această ultimă ieșire, actorul - care s-a retras aproape în totalitate din lumina reflectoarelor - a purtat o ținută la fel de casual, deși a renunțat la baston.

Ținuta sa a fost completată de o șapcă de baseball kaki, în timp ce părul său grizonat a fost ascuns sub căciulă.

Legendarul actor a purtat o ținută identică atunci când a ieșit la o masă cu soția sa, care a purtat o bluză și o pereche de blugi - mai notează Daily Mail.

După ce și-a luat o plăcintă cu mere și o cafea, Gene s-a întors la mașină.

Apariția cuplului, luna trecută, a marcat prima dată când au fost văzuți împreună în public în ultimii 21 de ani, ultima dată fiind la premiile Globul de Aur din 2003, unde el a câștigat premiul Cecil B. deMille.

Ultimul film în care a jucat Gene Hackman a fost în 2004, alături de Ray Romano și Christine Baranski, în comedia ”Welcome To Mooseport”.

În același an, Gene a acordat un interviu rar lui Larry King, a anunțat că nu mai are niciun proiect cinematografic nou în plan și că el crede că și-a încheiat cariera de actor.

Hackman și-a început cariera de actor în urmă cu aproape 70 de ani, înscriindu-se la Pasadena Playhouse în 1956, unde s-a împrietenit cu un coleg aspirant la actorie, Dustin Hoffman.

În cele din urmă s-a mutat la New York în 1963 și a început să joace în mai multe piese de teatru Off-Broadway și în roluri mai mici la televiziune.

Actorul și-a făcut cu adevărat un nume în anii 1970, când a fost nominalizat la Oscar la categoria Cel mai bun actor în rol secundar pentru filmul din 1970, I Never Sang For My Father.

În anul următor a devenit oficial un actor principal, câștigând Premiul Oscar pentru cel mai bun actor pentru interpretarea sa în rolul detectivului newyorkez Jimmy "Popeye" Doyle din ”The French Connection”.

A continuat să aibă o activitate constantă, inclusiv în filmul The Poseidon Adventure (1972) și în filmul lui Francis Ford Coppola The Conversation (1974), înainte de a obține rolul super-răufăcătorului Lex Luthor în filmul ”Superman: The Movie” din 1978.

În anii 1980 a jucat în mai multe filme, printre care Reds (1981), Under Fire (1983), Hoosiers (1986), No Way Out (1987) și Mississippi Burning (1988).

Anii '90 i-au adus al doilea Oscar, fiind recompensat cu premiul pentru cel mai bun actor în rol secundar pentru rolul șerifului sadic "Little" Bill Daggett, alături de Clint Eastwood, în filmul Unforgiven din 1992.

A completat acest deceniu jucând și în Narrow Margin (1990), Geronimo: An American Legend (1993), The Firm (1993), The Chamber (1996), Wyatt Earp (1994), The Quick And The Dead (1995), Crimson Tide (1995), Get Shorty (1995,) Absolute Power (1997), The Birdcage (1996) și Enemy Of The State (1998).

A continuat să fie activ la începutul anilor 2000 cu roluri în Behind Enemy Lines (2001), Heist (2001), Runaway Jury (2003) și chiar a obținut Globul de Aur pentru cel mai bun actor - musical sau comedie pentru The Royal Tenenbaums (2001).

