Chiara Ferragni riscă 20 de luni de închisoare. Procurorii cer condamnarea ei în dosarul de fraudă

Stiri Mondene
27-11-2025 | 07:30
Chiara Ferragni
Profimedia

Procurorul adjunct al orașului Milano, Eugenio Fusco, și procurorul Cristian Barilli au cerut ca influencera de modă Chiara Ferragni să fie condamnată la 20 de luni de închisoare.

autor
Ioana Andreescu

Ferragni și cei doi coacuzați ai săi sunt judecați pentru fraudă, mai exact pentru publicitate înșelătoare legată de două campanii bine cunoscute: una pentru un cozonac de Crăciun și cealaltă pentru ouăle de Paște. Inculpații au ales procedura judecării abreviate, potrivit Fashion Netwrok.

Potrivit procurorilor, care au coordonat investigația desfășurată de Unitatea de Poliție Economică și Financiară între anii 2021 și 2022, Ferragni și-ar fi indus în eroare urmăritorii și consumatorii și ar fi obținut profituri necuvenite de aproximativ 2,2 milioane de euro din vânzarea unor produse pentru care nu s-a făcut nicio donație către organizații caritabile, așa cum fusese anunțat.

Ferragni a negat în permanență acuzațiile, iar avocații ei urmează să își prezinte argumentele la următoarea ședință de judecată.

Alertă la Washington. Doi militari au murit după ce au fost împușcați lângă Casa Albă. Reacția lui Donald Trump

Sursa: Fashion Netwrok

Etichete: inchisoare, procurori, Milano, Chiara Ferragni ,

Dată publicare: 27-11-2025 07:19

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Cristi Chivu, OUT de la Inter? Anunțul sumbru venit din Italia după eșecul cu Atletico
NEWS ALERT Cristi Chivu, OUT de la Inter? Anunțul sumbru venit din Italia după eșecul cu Atletico
Citește și...
Chiara Ferragni, surprinsă în Milano alături de noul ei partener de viață la câteva luni după despărțirea de Fedez. FOTO
Stiri Mondene
Chiara Ferragni, surprinsă în Milano alături de noul ei partener de viață la câteva luni după despărțirea de Fedez. FOTO

Cererea bruscă și rapidă de divorț a Chiarei Ferragni a luat prin surprindere pe toată lumea. Recent, vedeta a fost văzută alături de presupusul ei nou iubit, Giovanni Tronchetti Provera.

Chiara Ferragni și Fedez s-au despărțit. Relația celor doi s-a deteriorat după Sanremo 2023
Stiri externe
Chiara Ferragni și Fedez s-au despărțit. Relația celor doi s-a deteriorat după Sanremo 2023

După cinci ani de căsnicie și doi copii, se pare că povestea Chiarei și a lui Fedez a ajuns la final. Rapperul și-ar fi făcut bagajele și ar fi părăsit noua vilă a cuplului.

Chiara Ferragni, amendată cu 1,075 de milioane de euro pentru inducerea în eroare a consumatorilor
Stiri Mondene
Chiara Ferragni, amendată cu 1,075 de milioane de euro pentru inducerea în eroare a consumatorilor

Chiara Ferragni, o personalitatea online italiană din domeniul modei, a recunoscut luni că a făcut ''o eroare de comunicare'' şi a spus că e dispusă să ofere un milion de euro (1,1 milioane de dolari) unui spital de copii.

Recomandări
Ciclonul „ADEL” ajunge în România. Grecia este sub cod roșu de vreme severă. Harta zonelor afectate
Vremea
Ciclonul „ADEL” ajunge în România. Grecia este sub cod roșu de vreme severă. Harta zonelor afectate

Un ciclon mediteranean botezat „ADEL” de meteorologii greci aduce o răcire treptată a vremii, ploi abundente și intensificări ale vântului în România, în perioada 26-30 noiembrie.

Trump confirmă că suspectul din atacul armat venise din Afganistan în 2021 și denunță un „act de terorism”
Stiri externe
Trump confirmă că suspectul din atacul armat venise din Afganistan în 2021 și denunță un „act de terorism”

Donald Trump a confirmat, miercuri, că bărbatul suspectat că a tras asupra a doi militari în apropierea Casei Albe din Washington venise din Afganistan în septembrie 2021. Preşedintele american a denunţat un „act de terorism”.

CNAS: Interesul pentru imunizare creşte, iar dozele de vaccin HPV administrate au urcat cu aproape 49%
Stiri Sanatate
CNAS: Interesul pentru imunizare creşte, iar dozele de vaccin HPV administrate au urcat cu aproape 49%

Preşedintele CNAS, dr. Horaţiu-Remus Moldovan, apreciază, miercuri seară, că „2025 este anul în care încrederea în vaccinuri revine puternic”, după ce a constatat o creşterea a interesului românilor pentru imunizare

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 26 Noiembrie 2025

52:03

Alt Text!
La Măruță
26 Noiembrie 2025

01:30:35

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
26 Noiembrie 2025

01:45:42

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Turismul dentar în România: sănătate fără frontiere

23:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28