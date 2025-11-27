Chiara Ferragni riscă 20 de luni de închisoare. Procurorii cer condamnarea ei în dosarul de fraudă

Procurorul adjunct al orașului Milano, Eugenio Fusco, și procurorul Cristian Barilli au cerut ca influencera de modă Chiara Ferragni să fie condamnată la 20 de luni de închisoare.

Ferragni și cei doi coacuzați ai săi sunt judecați pentru fraudă, mai exact pentru publicitate înșelătoare legată de două campanii bine cunoscute: una pentru un cozonac de Crăciun și cealaltă pentru ouăle de Paște. Inculpații au ales procedura judecării abreviate, potrivit Fashion Netwrok.

Potrivit procurorilor, care au coordonat investigația desfășurată de Unitatea de Poliție Economică și Financiară între anii 2021 și 2022, Ferragni și-ar fi indus în eroare urmăritorii și consumatorii și ar fi obținut profituri necuvenite de aproximativ 2,2 milioane de euro din vânzarea unor produse pentru care nu s-a făcut nicio donație către organizații caritabile, așa cum fusese anunțat.

Ferragni a negat în permanență acuzațiile, iar avocații ei urmează să își prezinte argumentele la următoarea ședință de judecată.

