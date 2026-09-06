Corespondent PROTV: „Mă aflu în Hotelul Golden Tulipe Ana Dome, aici unde astăzi sunt așteptați toți curajoșii care vor să cucerească o țară întreagă cu talentul lor. Chiar dacă e încă dimineață, aici deja a început să se adune lume. Fiecare are povestea lui, și evident, toți își doresc să ajungă cât mai departe în acest concurs, poate chiar să pună mâna pe marele premiu din acest an.

De altfel, asta au reușit să facă în sezonul trecut și membrii trupei Re-Born, care au impresionat publicul și jurații cu dansul lor. Acum alături de mine este o mică parte din trupă, dar și coregrafa lor, Mihaela Codreanu.”

Săptămâna viitoare, caravana ajunge la Iași, iar ultima șansă pentru cei care vor să-și facă talentul văzut va fi la București, pe 19 și 20 septembrie.

Mai multe detalii, în VIDEO.