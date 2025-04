Ben Affleck, îndrăgostit din nou după divorțul de Jennifer Lopez. Cine este actrița față de care are o simpatie aparte

Potrivit Daily Mail, actorul în vârstă de 52 de ani ar avea sentimente pentru Angelina Jolie, pe care a admirat-o întotdeauna.

Jolie, desigur, este cunoscută ca fiind singură, după divorțul său dramatic de Brad Pitt. Și nu ar fi prima dată când Ben și Pitt au gusturi asemănătoare, amândoi au avut o relație cu Gwyneth Paltrow la sfârșitul anilor '90. Pitt a fost chiar logodit cu ea în 1996, înainte ca Affleck să intre în peisaj.

Ceea ce face ideea unei relații între Affleck și Jolie și mai interesantă este faptul că au mai multe în comun decât doar foștii parteneri cu mare impact în media. Amândoi sunt părinți. Ben are trei copii cu fosta soție Jennifer Garner, în timp ce Angelina are șase copii cu Pitt: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh și gemenii Knox și Vivienne.

Ce crede Ben Affleck despre Angelina Jolie

De asemenea, amândoi sunt respectați în industrie, nu doar ca actori, ci și ca regizori. Affleck este responsabil pentru filme precum The Town și Argo, în timp ce Jolie a regizat proiecte precum Unbroken și First They Killed My Father.

Conform sursei din Daily Mail, Affleck a admirat-o mult timp pe Jolie. „Ben a spus că întotdeauna a crezut că ea este foarte atrăgătoare și a admirat cum și-a gestionat cariera. A numit-o deșteaptă”, a afirmat sursa. „De asemenea, crede că este destul de cool că și ea a regizat filme - ceva ce el a făcut de multe ori. Cu siguranță ar avea multe de discutat la cină.”

Relația dintre Affleck și Jolie

Affleck și Jolie, s-au întâlnit de mai multe ori de-a lungul anilor. În 2001, au fost fotografiați la petrecerea Vanity Fair de la Oscaruri, cu Ben șoptindu-i ceva la ureche actriței, care zâmbea în timp ce purta un costum alb elegant. Iar în 2014, au fost surprinși schimbând priviri la Hollywood Film Awards.

