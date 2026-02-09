De luni până vineri, grila de programe a postului se îmbogățește cu două seriale dramatice turcești, La marginea lumii și Leyla, care aduc în prim-plan destine feminine marcate de pierdere, nedreptate și lupta pentru supraviețuire, dar și capacitatea extraordinară de a merge mai departe și de a-și rescrie viața.

La ora 14:00, PRO TV difuzează azi primul episod din La marginea lumii (titlul original: Uzak Şehir). Alya Albora (Sinem Unsal) vine din Canada ca să își înmormânteze soțul, pe Boran, și apoi să plece împreună cu fiul său. Dar sosirea în satul de la granița Turciei cu Siria se transformă într-o capcană emoțională și socială. Viața liniștită a lui Alya se sfârșește odată cu moartea subită a soțului său, iar dorința de a pleca devine imposibilă. Alya trebuie să lupte pentru libertatea și siguranța sa într-o lume străină, unde fiecare adevăr ascuns poate schimba totul.

De la ora 15:00, la PRO TV urmează primul episod din serialul Leyla (titlul original: Leyla: Hayat... Ask... Adalet...), povestea unei tinere care se confruntă cu pierderea inocenței și trădarea familiei. După moartea mamei și recăsătoria tatălui cu Nur (Gonca Vuslateri), Leyla (Cemre Baysel) ajunge să trăiască un adevărat coșmar. În primul episod, planurile viclene ale noii mame vitrege duc la pierderea tatălui și a siguranței lui Leyla, aruncând-o într-o lume dură. Ani mai târziu, ea se întoarce sub altă identitate, hotărâtă să-și recupereze viața și să înfrunte trecutul.

Cele două seriale turcești sunt mai mult decât povești de dragoste: sunt despre femei care transformă suferința în putere și supraviețuirea în forță.

După emoțiile intense ale serialelor, PRO TV continuă cu Lecții de viață, emisiunea care aduce povești autentice și inspiraționale, oferind telespectatorilor emoție, reflecție și lecții de viață reale. Pentru cei nerăbdători, episoadele din cele două seriale turcești pot fi urmărite, în avans, pe VOYO.